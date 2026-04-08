Conferencia

Provincia y Nación confirman que el ataque en San Cristóbal se vincula a subculturas digitales violentas

El gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, señalaron que el hecho no respondió a bullying ni a un trastorno individual, sino a la influencia de comunidades virtuales que promueven la violencia.