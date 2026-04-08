Un importante operativo policial se desplegó este miércoles en la escuela Rivadavia, luego de que se advirtiera la presencia de un objeto con apariencia de arma de fuego dentro del establecimiento.
Se activó el protocolo de seguridad en una escuela de Rafaela por una presunta arma de juguete
Habría sido hallada por una docente en una mochila dentro del aula de la escuela Rivadavia. La situación generó preocupación entre familias que se acercaron rápidamente a la institución.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, todo se habría iniciado cuando un docente detectó el artefacto en el interior de un aula.
Investigación
Ante esa situación, se activó el protocolo previsto para este tipo de casos y se dio aviso inmediato a las autoridades competentes.
Fuentes vinculadas a las familias comentan que, en principio, se trataría de un arma de juguete manipulada por un menor de aproximadamente 11 años.
Los hechos siguen siendo materia de investigación.
Preocupación
Apenas comenzó a circular la novedad, algunos padres se habrían acercado a la escuela con preocupación, muchos de ellos retirando a sus hijos de la escuela.
En el lugar se observó una importante presencia policial, mientras se desarrollaban las actuaciones de rigor.