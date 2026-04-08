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Se activó el protocolo de seguridad en una escuela de Rafaela por una presunta arma de juguete

Habría sido hallada por una docente en una mochila dentro del aula de la escuela Rivadavia. La situación generó preocupación entre familias que se acercaron rápidamente a la institución.

Importante movimiento policial en la Escuela Rivadavia de Rafaela: se activaron los protocolos de seguridad. Foto: Jimena FerreroImportante movimiento policial en la Escuela Rivadavia de Rafaela: se activaron los protocolos de seguridad. Foto: Jimena Ferrero
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Un importante operativo policial se desplegó este miércoles en la escuela Rivadavia, luego de que se advirtiera la presencia de un objeto con apariencia de arma de fuego dentro del establecimiento.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, todo se habría iniciado cuando un docente detectó el artefacto en el interior de un aula.

Investigación

Ante esa situación, se activó el protocolo previsto para este tipo de casos y se dio aviso inmediato a las autoridades competentes.

Importante movimiento policial en la Escuela Rivadavia de Rafaela: se activaron los protocolos de seguridad. Foto: Jimena FerreroImportante movimiento policial en la Escuela Rivadavia de Rafaela: se activaron los protocolos de seguridad. Foto: Jimena Ferrero

Fuentes vinculadas a las familias comentan que, en principio, se trataría de un arma de juguete manipulada por un menor de aproximadamente 11 años.

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Los hechos siguen siendo materia de investigación.

Preocupación

Apenas comenzó a circular la novedad, algunos padres se habrían acercado a la escuela con preocupación, muchos de ellos retirando a sus hijos de la escuela.

Importante movimiento policial en la Escuela Rivadavia de Rafaela: se activaron los protocolos de seguridad. Foto: Jimena FerreroImportante movimiento policial en la Escuela Rivadavia de Rafaela: se activaron los protocolos de seguridad. Foto: Jimena Ferrero

En el lugar se observó una importante presencia policial, mientras se desarrollaban las actuaciones de rigor.

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