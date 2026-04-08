La aparición con vida de Agustín Mancini, luego de casi 24 horas desaparecido y tras un accidente en una zona anegada en cercanía a la localidad de Bigand, conmovió a toda la región.
Desapareció cuando volvía de trabajar, tuvo un accidente y fue hallado con vida tras 24 horas
Néstor Mancini contó cómo fueron las horas de búsqueda y el delicado estado de salud de su hijo, que permanecía internado en terapia intensiva en Rosario.
En diálogo con A pesar de Todo (LT29), su padre, Néstor Mancini, reconstruyó las horas de desesperación que atravesó la familia, detalló cómo fue encontrado y confirmó que el joven permanece internado en terapia intensiva, consciente y a la espera de nuevos estudios médicos.
Según relató, Agustín, como cada semana, realizaba el día lunes un viaje laboral a Oncativo (Córdoba) cuando, al regresar, dejó de comunicarse de manera repentina con su hermano y con su pareja.
A partir de ese momento comenzó una intensa búsqueda familiar, primero orientada por el rastreo de su teléfono celular, que inicialmente lo ubicaba en la zona de Tortugas. Durante la tarde y la noche del lunes, familiares y policías recorrieron rutas y banquinas en medio de la lluvia, con caminos cortados y muy malas condiciones climáticas.
El hallazgo
Ya en la mañana siguiente, un nuevo rastreo permitió establecer que la señal del teléfono se había perdido en cercanías de Bigand. Fue entonces cuando un sobrino y padrino del joven recorría el sector y un ciclista le advirtió sobre la presencia de un vehículo en un curso de agua. Allí encontraron a Agustín fuera del automóvil, en una escena que su padre describió como estremecedora.
Néstor Mancini señaló que su hijo le contó que logró salir del auto por sus propios medios, nadó hasta donde pudo y luego ya no recordó nada más. También indicó que el vehículo no chocó contra el guardarraíl, sino que lo pasó por arriba y terminó en el agua.
“Desde la ruta -agregó- el auto prácticamente no se veía, lo que dificultó todavía más la localización durante las primeras horas de búsqueda”.
Traslado a Rosario
Tras ser rescatado, Agustín fue derivado primero a Casilda y luego trasladado en helicóptero sanitario a Rosario, donde quedó internado en terapia intensiva en un sanatorio privado.
Su padre explicó que presentaba fracturas y un hematoma en la cabeza, por lo que los médicos siguen de cerca su evolución para determinar si sería necesaria una intervención quirúrgica. De todos modos, remarcó que, dadas las circunstancias, el estado general era mejor de lo esperado.
“Por las horas que estuvo, el golpe que tuvo y todo lo que pasó, los médicos decían que estaba muy bien”, expresó Néstor, al remarcar que su hijo permaneció un largo tiempo sin atención médica, expuesto al agua, al frío y a las consecuencias del accidente.
Las llamadas extorsivas
Durante la entrevista, el padre también reveló que, en medio de la desesperada búsqueda, la familia recibió llamados extorsivos de personas que afirmaban tener secuestrado al joven y exigían dinero. Con evidente conmoción, repudió esas maniobras y cuestionó con dureza a quienes aprovecharon el sufrimiento de la familia en un momento límite.
A la vez, planteó críticas al accionar policial durante las primeras horas posteriores a la desaparición, al considerar que hubo demoras en la toma de la denuncia y en el despliegue de la búsqueda. “Deja pasar muchas horas, muchas horas de sufrimiento de la gente”, sostuvo.
Acompañamiento de toda una comunidad
Pese a la angustia vivida, Néstor Mancini agradeció especialmente el acompañamiento de familiares, amigos, medios de comunicación y vecinos de toda la región, que se sumaron a la difusión del caso y colaboraron en la búsqueda. Dijo que no encontraba palabras para describir todo lo que la gente hizo por ellos y resumió el sentimiento de la familia en una frase: “Gracias a Dios se encontró con vida”.