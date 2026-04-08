Judiciales

San Justo: condenaron a siete años de prisión a un hombre por abusar de una niña de su entorno

Tiene 30 años, sus iniciales son LJM y cometió los ilícitos durante la infancia de la víctima. La sentencia fue dispuesta en un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El fiscal Guillermo Persello estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate junto con la fiscal Daniela Montegrosso. El nombre completo del condenado no se brinda para evitar la revictimización de la niña, quien tiene el mismo apellido que él.