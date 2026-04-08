En un paso significativo para la salud pública regional, el Hospital Regional dejó formalmente inauguradas las obras de refacción y modernización de su consultorio odontológico.
Vera: con una inversión millonaria, el Hospital Regional inauguró su nuevo consultorio odontológico
La puesta en valor incluyó equipamiento de última generación y reformas integrales de infraestructura. Con un promedio de 800 consultas trimestrales, el servicio busca fortalecer la prevención desde la infancia hasta la adultez.
El acto, que contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y del Nodo de Salud, marcó la puesta en funciones de un nuevo sillón dental y una infraestructura totalmente renovada para optimizar la atención de la comunidad.
La obra demandó una inversión de 11.500.000 pesos, financiados íntegramente por el Ministerio de Salud de la Provincia. Los trabajos no fueron solo cosméticos: incluyeron la instalación de nuevos desagües, renovación total del amoblamiento, revestimientos, pisos y pintura, transformando el área en un espacio que cumple con los más altos estándares de bioseguridad.
Un proyecto basado en la necesidad
Desde la conducción del nosocomio destacaron que la intervención es el resultado de un "trabajo mancomunado" entre el Hospital, el Municipio y el Nodo de Salud. Durante la presentación, se hizo hincapié en que la mejora no responde solo a una cuestión estética, sino a una planificación estratégica para dignificar el trabajo de los profesionales y garantizar un entorno seguro para los pacientes.
"La reapertura de este servicio es la materialización de un proyecto diseñado en base a las necesidades de la comunidad, optimizando las condiciones laborales para brindar una atención de calidad", señalaron las autoridades durante la apertura.
El foco en la prevención
La directora del Hospital, Dra. Carola Neumann, expresó su agradecimiento a quienes hicieron posible la puesta en valor y subrayó el rol social de la odontología pública. "Este espacio permitirá una mejor atención en un área que debe ser esencialmente preventiva, desde la infancia hasta los adultos mayores que conviven con patologías crónicas", afirmó.
Para dimensionar la relevancia del servicio, la Dra. Neumann aportó un dato estadístico contundente: solo en el primer trimestre del año, el sistema público (sumando el hospital y los centros de salud barriales) registró 800 consultas odontológicas, una cifra que refleja la alta demanda y la importancia de contar con equipos de vanguardia.
Por su parte, la Dra. Luciana Ramoa, Directora del Nodo Salud, celebró la rehabilitación del consultorio destacando que el nuevo ordenamiento y la asepsia del lugar "dignifican la tarea profesional y brindan mayor seguridad al paciente".
Presencias
El evento contó con un amplio respaldo institucional.
Estuvieron presentes el coordinador del Nodo Salud Zona Vera, Dr. Horacio Burgos; el diputado Sergio Rojas; el presidente del Concejo Municipal, Javier Barbona; e integrantes del Consejo Asesor, representados por Daniel Martín (Gobierno), el Dr. José Bermúdez (Profesionales), Tito Villasboas (Instituciones) y Eliana Corpar (Personal), junto a referentes de diversos estamentos de la comunidad.