Actividad legislativa

Salud Mental: el proyecto de Borla ya cuenta con dictamen en la Cámara Alta

La iniciativa, impulsada por el Senador Rodrigo Borla, ya cuenta con dictamen en la Cámara Alta. Propone un programa integral y gratuito que abarca desde las escuelas hasta las fuerzas de seguridad, nacido de un exhaustivo trabajo de campo realizado por estudiantes de Gobernador Crespo.