En los últimos días, el senador provincial Rodrigo Borla llevó adelante una recorrida por distintos efectores de salud pública del departamento San Justo, con el objetivo de relevar necesidades y acompañar el funcionamiento de los servicios sanitarios.
Borla recorrió centros de salud del departamento San Justo y destacó inversiones millonarias
El senador provincial Rodrigo Borla recorrió centros de salud del departamento San Justo y supervisó avances en infraestructura y equipamiento. En Gobernador Crespo, el SAMCo local recibió tecnología odontológica de última generación, en el marco de una inversión provincial que supera los 1.800 millones de pesos.
La agenda incluyó visitas a centros de atención primaria en la ciudad de San Justo, así como también al principal prestador público de Gobernador Crespo, donde se registraron avances significativos tanto en equipamiento como en infraestructura.
Nuevo equipamiento para el SAMCo de Gobernador Crespo
Uno de los puntos centrales de la recorrida fue el SAMCo “Dr. Carlos Boratti” de Gobernador Crespo, que recientemente incorporó equipamiento odontológico de última generación. La entrega fue gestionada por Borla ante la Dirección Provincial de Odontología, dependiente del Ministerio de Salud.
Esta incorporación permitirá optimizar la atención odontológica no sólo en la localidad, sino también en toda la región, mejorando la capacidad de respuesta del sistema público.
El efector atraviesa además una etapa de transformación integral, con una inversión del Gobierno provincial que supera los 1.800 millones de pesos. El proyecto contempla la refacción, ampliación y refuncionalización del edificio ubicado sobre calle Combate de San Lorenzo, con un plazo estimado de ejecución de 12 meses.
Fortalecimiento de la atención primaria en San Justo
La recorrida también abarcó los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos estratégicamente en distintos barrios de San Justo.
En total, la ciudad cuenta con cuatro centros barriales, además del SAMCo como efector principal a nivel departamental.
En las últimas jornadas, el legislador visitó los CAPS ubicados en los barrios San José Obrero y Reyes, en las zonas norte y este de la ciudad, donde dialogó con trabajadores y autoridades sobre las principales demandas en materia de insumos, equipamiento e infraestructura.
Gestión permanente y articulación
Durante las visitas, Rodrigo Borla subrayó la importancia de sostener una presencia activa en el territorio y una articulación constante con los equipos de salud.
“El servicio público de salud a la comunidad es fundamental. Por eso estamos en contacto permanente con trabajadores y autoridades para conocer necesidades y gestionar respuestas, tanto ante el Ministerio de Salud como ante el de Obras Públicas”, señaló.
En ese sentido, recordó gestiones previas que permitieron mejorar áreas clave del SAMCo de San Justo, como la renovación total de los sectores de cocina y depósito.
Las acciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer el sistema de salud pública en el departamento San Justo, con foco en la atención primaria, la modernización de los efectores y la ampliación de servicios.