Actividad legislativa

Borla recorrió centros de salud del departamento San Justo y destacó inversiones millonarias

El senador provincial Rodrigo Borla recorrió centros de salud del departamento San Justo y supervisó avances en infraestructura y equipamiento. En Gobernador Crespo, el SAMCo local recibió tecnología odontológica de última generación, en el marco de una inversión provincial que supera los 1.800 millones de pesos.