El hallazgo de una mujer sin vida y otra en estado de inconsciencia dentro de un departamento del barrio porteño de Recoleta generó este lunes un operativo policial y sanitario, y dio inicio a una investigación judicial para determinar qué ocurrió.
Hallaron a una mujer muerta en un departamento de Recoleta y rescataron a otra inconsciente
El hallazgo ocurrió tras la denuncia de un vecino. La Justicia investiga las causas del fallecimiento mientras la otra mujer permanece internada.
El hecho se conoció luego de que un vecino alertara a las autoridades por la falta de contacto con las ocupantes y la presencia de un olor inusual en el edificio.
Intervención de emergencia
El episodio tuvo lugar en un edificio ubicado sobre la avenida General Las Heras al 2100, en una zona residencial de la Ciudad de Buenos Aires. Según informaron fuentes del caso, la intervención comenzó a partir de un aviso al 911 realizado por un vecino que manifestó no haber visto a las mujeres desde hacía varios días y percibir un fuerte olor en el lugar.
Tras la denuncia, personal policial se hizo presente en el lugar y dio intervención a los Bomberos de la Ciudad, quienes ingresaron al departamento con autorización judicial. En el interior encontraron a dos mujeres de edad avanzada en distintas habitaciones.
Una de ellas, de 92 años, fue hallada sin signos vitales en uno de los dormitorios, mientras que la otra, de 95 años, se encontraba con vida pero desorientada.
El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al lugar y confirmó el fallecimiento de la primera mujer. En tanto, la segunda fue trasladada al Hospital Rivadavia para su atención, con un cuadro de desorientación.
El procedimiento incluyó también el resguardo del edificio y la realización de peritajes en el departamento, mientras vecinos y personal del lugar seguían con atención el desarrollo del operativo.
Hipótesis
En una primera instancia, una de las hipótesis que se manejó fue la posible existencia de una fuga de gas, debido al olor advertido por los vecinos. Sin embargo, los primeros peritajes descartaron la presencia de monóxido de carbono en el ambiente, lo que llevó a los investigadores a considerar otras líneas de análisis.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la principal hipótesis apunta a que la muerte podría haber ocurrido por causas naturales, aunque esta posibilidad aún debe ser confirmada mediante estudios forenses.
En paralelo, la Justicia inició actuaciones bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, una figura habitual en este tipo de casos cuando no existen indicios claros de criminalidad en una primera evaluación.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional, que dispuso distintas medidas para esclarecer el hecho, entre ellas la realización de la autopsia correspondiente y la toma de testimonios a vecinos y personas cercanas a las víctimas.
Por el momento, no se registraron signos de violencia en el lugar ni elementos que permitan inferir la intervención de terceros, lo que refuerza la hipótesis inicial de un desenlace vinculado a cuestiones de salud o a condiciones propias de la edad de las víctimas.
El caso generó preocupación entre los vecinos del edificio, quienes señalaron que la ausencia prolongada de las mujeres y la falta de respuesta a los llamados fue lo que motivó la intervención. Este tipo de situaciones, señalaron fuentes del caso, suele ser determinante para activar protocolos de emergencia y evitar consecuencias mayores.
Mientras tanto, la mujer que fue trasladada al hospital permanece bajo observación médica y su evolución podría aportar datos relevantes para reconstruir lo sucedido en el departamento.
Las autoridades esperan los resultados de las pericias y estudios médicos para avanzar en la determinación de las causas del fallecimiento.