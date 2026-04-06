La Justicia dio a conocer este lunes los primeros resultados de la autopsia realizada a Eduardo Bentancourt (44), el enfermero oriundo de Gualeguaychú que fue hallado sin vida el pasado viernes en un departamento de Palermo Soho. El informe forense arroja luz sobre las causas del deceso, aunque abre nuevos interrogantes sobre el uso de potentes anestésicos hallados en la escena.
Qué reveló la autopsia del enfermero hallado muerto con ampollas de propofol y fentanilo
Los resultados preliminares del examen forense sobre Eduardo Bentancourt confirmaron una patología cardíaca previa y una punción reciente en su brazo. En el departamento se incautaron 50 ampollas de fentanilo y propofol. La Justicia espera los estudios toxicológicos para determinar si hubo una sobredosis.
Los hallazgos de la autopsia
Según el informe remitido a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, la muerte de Bentancourt se produjo por una "cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar". No obstante, el dato que captó la atención de los peritos es la presencia de una venopuntura con halo equimótico en el pliegue del codo derecho. Este signo de vitalidad indica que el enfermero recibió una punción poco antes de morir.
Los forenses estimaron que el fallecimiento ocurrió entre tres y cinco días antes del hallazgo del cuerpo, lo que coincide con el tiempo en que sus familiares perdieron contacto con él. Al momento de ser encontrado por la Policía de la Ciudad, el profesional de la salud estaba sentado en una silla del comedor y presentaba restos de sangre en la boca.
El rastro de los anestésicos
La escena del hallazgo, en un inmueble de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400, fue impactante. Los investigadores secuestraron cerca de 50 ampollas, algunas de ellas abiertas y vacías. Entre las sustancias identificadas se encuentran propofol (10 mg), fentanilo (0,5 mg) y lidocaína.
Dada la peligrosidad y el acceso restringido a estos fármacos —especialmente el fentanilo, un opioide sintético extremadamente potente—, la fiscalía ha solicitado peritajes para determinar la trazabilidad y el origen de los lotes. Se busca establecer si los medicamentos pertenecían a algún centro de salud donde el enfermero hubiera prestado servicios.
Sin signos de violencia
Un punto clave para los investigadores es que el cuerpo no presentaba lesiones traumáticas ni heridas defensivas, lo que, en principio, descarta la intervención de terceras personas en el lugar. La principal hipótesis apunta a una posible autoadministración de fármacos con fines recreativos o bajo un cuadro de consumo problemático, lo cual habría desencadenado la falla cardíaca.
Este caso vuelve a poner bajo la lupa el fenómeno de las denominadas "Propofest", reuniones privadas entre profesionales de la salud donde se consumen anestésicos, una problemática que ya ha sido objeto de crónicas policiales en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos meses.
Investigación en curso
El Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina tiene previsto analizar el contenido de las ampollas y realizar los estudios histopatológicos el próximo 13 de mayo. Hasta entonces, la causa permanece caratulada como "Averiguación de causales de muerte", bajo la supervisión del Juzgado Nacional N°39 a cargo del Dr. Santiago Bignone.
Bentancourt, quien se había mudado hace un mes a Buenos Aires desde Entre Ríos en busca de nuevas oportunidades laborales, deja una comunidad conmocionada en su ciudad natal y una investigación abierta que busca desentramar el circuito ilegal de drogas hospitalarias.