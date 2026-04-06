En medio del caso "propo" fest

Qué reveló la autopsia del enfermero hallado muerto con ampollas de propofol y fentanilo

Los resultados preliminares del examen forense sobre Eduardo Bentancourt confirmaron una patología cardíaca previa y una punción reciente en su brazo. En el departamento se incautaron 50 ampollas de fentanilo y propofol. La Justicia espera los estudios toxicológicos para determinar si hubo una sobredosis.