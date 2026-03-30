Tragedia

Locura en la escuela Normal de San Cristóbal: alumno mató a tiros a un compañero e hirió a otros

La víctima fatal tiene 13 años. El agresor tiene 15 años y ya fue detenido. Otro adolescente fue trasladado en grave estado al hospital de Rafaela. Profunda conmoción en la comunidad sancristobalense.