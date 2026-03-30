Locura en la escuela Normal de San Cristóbal: alumno mató a tiros a un compañero e hirió a otros

La escuela N° 40, Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, fue escenario hoy de una tragedia de magnitud. Un alumno de entre 15 y 16 años ingresó armado al establecimiento y mató a tiros a un estudiante de 13 años, e hirió a otros tres (uno de extrema gravedad), en un hecho que provocó profunda conmoción en esa localidad.
Todo ocurrió durante el acto de izamiento de la bandera dentro de la escuela. En medio de la ceremonia, un estruendo inesperado interrumpió el silencio. Al principio, la confusión dominó la escena: nadie comprendía con claridad qué había sucedido. La respuesta llegó de golpe, con gritos y desesperación.
"De repente escuchamos tiros"
“Pensamos que había sido otra cosa, no un disparo”, relató una docente que presenció el momento. “Hasta que una compañera apareció diciendo que un chico tenía un arma. Ahí todo se volvió incontrolable”. El miedo se propagó rápidamente: estudiantes tirándose al piso, otros corriendo sin rumbo, docentes intentando organizar la evacuación en medio del pánico.
El autor del disparo sería un adolescente de entre 15 y 16 años, quien fue reducido y detenido en el mismo establecimiento. La víctima fatal, un estudiante de apenas 13 años que cursaba el primer año, murió en el lugar, dejando una herida imposible de dimensionar en la comunidad educativa.
Investigación en curso tras el violento hecho.
Un herido de gravedad
La intervención de la policía y los servicios de emergencia fue inmediata. En paralelo al operativo, varios alumnos fueron asistidos por crisis nerviosas y lesiones. Dos jóvenes con heridas leves recibieron atención en un centro de salud local, mientras que otro adolescente debió ser trasladado de urgencia, en estado crítico, al hospital de la ciudad de Rafaela.
Fuera del edificio, la escena era igualmente desgarradora. Padres y familiares se acercaban con angustia creciente, buscando noticias en medio de la incertidumbre y el dolor.
"Era un chico tranquilo"
Quienes conocían al presunto agresor aún no logran comprender lo ocurrido. “Era un chico tranquilo, nunca vimos nada raro en él”, comentaron compañeros, sorprendidos por un desenlace que nadie anticipaba.
Intervención urgente de policías y médicos.
La investigación avanza ahora para reconstruir con precisión cómo se desencadenó el hecho y qué factores pudieron haber influido. Mientras tanto, San Cristóbal intenta asimilar una jornada que alteró para siempre la vida de su comunidad.
De acuerdo a la información preliminar, el agresor sería un alumno de primer año que efectuó disparos en el interior del establecimiento. Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue confirmada oficialmente.
Tras lo ocurrido, varios estudiantes fueron trasladados al hospital local para su atención, mientras que padres y familiares comenzaron a llegar al lugar en medio de escenas de preocupación. Personal de emergencia y autoridades intervienen para asistir a los alumnos y avanzar en la investigación.
El caso se encuentra en desarrollo y se esperan nuevas precisiones en las próximas horas sobre las circunstancias del hecho.