En Guadalupe Oeste

Homicidio en Santa Fe: asesinan de un tiro en la cabeza a un joven de 21 años

El ataque ocurrió en en plena madrugada en Azcuénaga y Alberdi. La víctima murió al ingresar al hospital Iturraspe. En el mismo hecho una mujer resultó con un tiro en el hombro.