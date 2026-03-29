Homicidio en Santa Fe: asesinan de un tiro en la cabeza a un joven de 21 años

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada de este domingo en barrio Guadalupe Oeste dejó como saldo un joven muerto y una mujer herida de arma de fuego. El hecho es investigado como homicidio, mientras la policía trabaja sobre la identidad de los presuntos autores.
La secuencia se inició minutos después de las 3 cuando un móvil del Comando Radioeléctrico fue comisionado a la esquina de Azcuénaga y Alberdi tras reportes de detonaciones de arma de fuego.
Tendido en la vía pública
Al arribar, los uniformados encontraron a un joven tendido sobre la cinta asfáltica, inconsciente y con abundante sangrado en la zona de la cabeza. En medio de la tensión, se congregaron vecinos que exigieron su inmediato traslado y arrojaron piedras contra el móvil policial.
En medio de la urgencia los agentes decidieron cargar al herido en el patrullero y trasladarlo de urgencia al hospital Iturraspe, donde fue recibido por la médica de guardia, quien constató su fallecimiento.
LLegó muerto al hospital
Pese a los esfuerzos, el muchacho ingresó al efector sin signos vitales. En el nosocomio se confirmó el fallecimiento de quien fue identificado como Mirko Ayala, de 21 años, domiciliado en la zona.
Homicidio en Guadalupe Oeste. Foto: archivo El Litoral
En el lugar del hecho, personal policial entrevistó a su hermana, de 26 años, quien indicó que fue alertada por vecinos sobre lo sucedido. Al llegar, encontró a su hermano gravemente herido.
El diagnóstico médico preliminar indicó una herida de arma de fuego en la cabeza, además de un impacto en la zona dorsolumbar.
Una mujer herida y sospechosos señalados
En el mismo episodio, una mujer resultó herida con un disparo en uno de sus hombros, aunque su estado no revestiría gravedad.
Personal policial llegó al hospital Iturraspe donde realizó averiguaciones. Foto: archivo El Litoral
A partir de testimonios recogidos en la escena, los investigadores manejan como principales sospechosos a dos hombres conocidos en el barrio, apodados “Junior” y “Masita”.
La investigación quedó en manos de la fiscalía competente, que dispuso las primeras medidas para esclarecer el hecho, entre ellas la recolección de testimonios y peritajes en la zona.
Por último trascendió que el fallecido habría tenido algunos problemas con la ley penal, motivo por el cual contaría con algunos antecedentes.