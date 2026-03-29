Un hombre en situación de calle fue baleado en barrio La Loma

Un hombre de 37 años resultó herido de arma de fuego durante la madrugada del domingo en barrio La Loma, en un episodio que por estas horas es materia de investigación. El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Pavón al 6400 y no hay detenidos.
Ocurrió en Pavón al 6400. La víctima, de 37 años, recibió un disparo en la pierna que le ocasionó fractura de fémur. Quedó internada en el hospital Cullen
Un hombre de 37 años resultó herido de arma de fuego durante la madrugada del domingo en barrio La Loma, en un episodio que por estas horas es materia de investigación. El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Pavón al 6400 y no hay detenidos.
De acuerdo a fuentes policiales, todo se desencadenó alrededor de las 0.40 cuando personal del Comando Radioeléctrico, fue comisionado por la Central de Emergencias 911 tras el aviso de una persona herida de bala.
Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre tendido en plena calle, rodeado por una gran cantidad de vecinos. Tras una primera evaluación, constataron que presentaba un impacto de arma de fuego en la pierna derecha, a la altura del cuádriceps.
El herido fue identificado como I.L., de 37 años, en situación de calle. Según indicaron voceros del caso, el hombre se encontraba consciente, aunque con fuertes dolores, y manifestó no haber visto nada.
“Escuché una explosión y después sentí un dolor muy fuerte en la pierna”, habría relatado ante los policías. En la misma línea, vecinos consultados en el lugar aseguraron no haber observado movimientos sospechosos ni pudieron aportar datos sobre posibles autores.
Minutos después arribó una unidad del SIES 107, a cargo de la doctora de turno, quien asistió al herido en el lugar y dispuso su traslado al hospital José María Cullen.
Ya en el nosocomio, los médicos diagnosticaron una fractura de fémur producto de la herida de arma de fuego. El paciente quedó internado en observación y fuera de peligro, según el parte médico.
En paralelo, se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI), que fue convocada para realizar las pericias criminalísticas en la escena. El caso quedó en manos del fiscal de Homicidios en turno, doctor Lacuadra, quien ordenó las primeras diligencias.
Por el momento no hay personas identificadas como responsables y la investigación continúa.