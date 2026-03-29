Estafas: cuatro billeteras virtuales deberán devolver 29 millones de pesos a dos clientes

Cuatro billeteras virtuales deberán devolver 29.087.579,55 pesos a dos clientes que fueron víctimas de estafas virtuales. La medida fue dispuesta en el marco de un legajo penal que investiga el fiscal del MPA, Agustín Nigro.
Una de las personas recibirá 16.685.703,55 pesos, y la otra 12.401.876 pesos. Los montos surgen de los fondos que tenían en las plataformas al momento de los ilícitos.
Cuatro billeteras virtuales deberán devolver 29.087.579,55 pesos a dos clientes que fueron víctimas de estafas virtuales. La medida fue dispuesta en el marco de un legajo penal que investiga el fiscal del MPA, Agustín Nigro.
Por su parte, el juez Sergio Carraro hizo lugar al pedido del fiscal en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
El funcionario del MPA solicitó el cese del estado antijurídico a raíz de que “las entidades financieras actuaron con negligencia en los procesos de validación de identidad para gestionar cuentas comitentes”.
Según expuso el funcionario del MPA, “una de las víctimas recibirá 16.685.703,55 pesos y la otra, 12.401.876 pesos, de acuerdo con los fondos que tenían en cuentas que fueron vaciadas ilegítimamente a mediados del año pasado”.
Al respecto, especificó que “las dos personas usaban una misma plataforma de inversiones, y su dinero fue enviado a cuentas a su nombre que habían sido abiertas con fotos y datos biométricos de terceros en otras billeteras virtuales”.
Nigro remarcó que “la investigación penal de las estafas está en curso y estamos trabajando para individualizar a los involucrados”.