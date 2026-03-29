Cuatro detenidos tras allanamientos por microtráfico en Santa Fe y Santo Tomé

Cuatro personas fueron detenidas y se secuestraron estupefacientes, armas de fuego, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados al narcomenudeo, como resultado de siete allanamientos realizados en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.
Secuestraron cocaína, marihuana, armas, dinero en efectivo y múltiples elementos vinculados al narcomenudeo.
Cuatro personas fueron detenidas y se secuestraron estupefacientes, armas de fuego, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados al narcomenudeo, como resultado de siete allanamientos realizados en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.
Las medidas fueron ordenadas en el marco de investigaciones por microtráfico que llevan adelante los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Eric Fernández y Arturo Haidar, en línea con los objetivos priorizados por el organismo en su Plan de Persecución Penal.
La pesquisa estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico, con intervención de personal de la Policía de Investigaciones (PDI), Región I.
Los procedimientos se concretaron en cinco domicilios de la ciudad de Santa Fe —ubicados en zonas de San Juan y Larrea, Azcuénaga al 3800 y el sector de Pavón y Pasaje Geneyro— y en otras dos viviendas de Santo Tomé, en inmediaciones de calle Castelli al 4600.
Como resultado de los operativos, los agentes secuestraron 417,79 gramos de cocaína, tanto fraccionada para la venta como en trozos compactos, y 102,96 gramos de marihuana. También incautaron una balanza de precisión, recortes de nylon y papel satinado, además de otros elementos con vestigios de drogas, lo que refuerza la hipótesis de comercialización al menudeo.
En cuanto a bienes y valores, se procedió al secuestro de 3.340.150 pesos en efectivo y 200 dólares estadounidenses, junto con un automóvil marca Chevrolet, un televisor de 55 pulgadas y 26 teléfonos celulares, dispositivos que serán peritados en el avance de la causa.
Por otra parte, durante los allanamientos se hallaron una escopeta calibre 12, un rifle de aire comprimido y ocho cartuchos de distintos calibres, elementos que también quedaron bajo custodia judicial.
Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la justicia, mientras los fiscales intervinientes analizan su situación procesal de cara a las audiencias imputativas y la eventual aplicación de medidas cautelares.