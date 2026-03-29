Aprehendido tras causar daños frente al Palacio Municipal de Santa Fe

Un hombre de 48 años en situación de calle fue aprehendido el sábado por la noche tras protagonizar un episodio de violencia en la explanada del Palacio Municipal, donde ocasionó daños a bienes públicos y se resistió a la intervención policial.
Un hombre en situación de calle fue reducido luego de arrojar objetos contra un móvil oficial y dañar el edificio. Los agentes debieron utilizar una Taser en modo preventivo.
Un hombre de 48 años en situación de calle fue aprehendido el sábado por la noche tras protagonizar un episodio de violencia en la explanada del Palacio Municipal, donde ocasionó daños a bienes públicos y se resistió a la intervención policial.
El hecho se registró cerca de las 21.10 en la intersección de 1° de Mayo y Salta, a partir de un aviso al 911 que alertaba sobre un individuo que arrojaba objetos contra un vehículo oficial. Al arribar, personal del Comando Radioeléctrico observó a un masculino en estado de exaltación, que se encontraba increpando a trabajadores que permanecían en el interior del edificio municipal.
Según consta en el acta policial, al advertir la presencia de los uniformados el hombre tomó dos trozos de gran tamaño de material de concreto y, en actitud amenazante, exigió a los efectivos que se retiraran del lugar. Ante esta situación, se le impartieron reiteradas voces de alto, que no fueron acatadas.
Frente a la persistencia de la conducta agresiva, uno de los agentes activó el dispositivo electrónico de inmovilización (Taser) en modo preventivo, mediante una advertencia con arco eléctrico visible. Esta acción logró que el individuo depusiera su actitud, arrojando los elementos al suelo, lo que permitió concretar su aprehensión sin que se registraran personas lesionadas.
Una vez controlada la situación, los efectivos constataron daños en la puerta de ingreso principal del Palacio Municipal, específicamente en uno de sus vidrios, así como también en una camioneta Toyota Hilux identificada como móvil 3483, perteneciente al área de Deportes del municipio. El rodado presentaba abolladuras en el capot y la rotura del vidrio del lado del acompañante.
El hombre quedó a disposición de la justicia, imputado por los delitos de resistencia a la autoridad y daños calificados a bienes del Estado. La investigación busca determinar las circunstancias previas que derivaron en el episodio.