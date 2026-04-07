La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez abrió la inscripción a una nueva edición de cursos y capacitaciones en oficios, una iniciativa que busca fortalecer la formación laboral de vecinos y vecinas a través de propuestas gratuitas y accesibles.
Villa Gobernador Gálvez lanzó más de 30 cursos gratuitos en oficios con inscripción abierta
La propuesta forma parte de un programa integral que incluye más de 200 actividades en toda la ciudad. Las capacitaciones apuntan a mejorar la empleabilidad y brindar herramientas concretas para la inserción laboral.
La convocatoria, que ya se encuentra vigente, contempla más de 30 cursos específicos dentro de un programa más amplio que incluye más de 200 actividades educativas, deportivas y culturales.
Las capacitaciones se desarrollarán hasta el mes de noviembre en unos 50 espacios distribuidos en distintos puntos de la ciudad, lo que permitirá descentralizar la oferta formativa y garantizar el acceso en diferentes barrios.
Formación con salida laboral
El eje central del programa está puesto en la capacitación en oficios, con el objetivo de brindar herramientas concretas para mejorar la inserción laboral y fomentar el desarrollo de emprendimientos locales.
Las propuestas están coordinadas por el área de Producción y Empleo y se dictarán en espacios como la Textil municipal Arcoíris, el Anfiteatro Municipal, la Asociación de Comercio e Industria, el Parque Regional y el Punto Violeta, entre otros.
Entre los cursos disponibles se destacan: Refrigeración, Reparación de electrodomésticos, Electricidad domiciliaria, Panificación y pastelería artesanal, Albañilería y construcción en seco, Textil (en distintos niveles) y confección de ropa deportiva.
Estética: uñas, maquillaje artístico, pestañas y peluquería, Peinado urbano y reciclado textil (“revive ropa”), Cartelería con tecnología LED.
Articulación con sectores públicos y privados
El coordinador de Producción y Empleo, Gerardo Pérez, destacó que la iniciativa responde a una política sostenida del Ejecutivo local: “El intendente Alberto Ricci nos pide que acerquemos capacitaciones a todos los vecinos. En esta oportunidad ofrecemos más de 200 propuestas abiertas y gratuitas que incluyen también escuelas deportivas y talleres culturales”.
Además, subrayó que el programa se sostiene a partir de un esquema de articulación con distintos actores: “Muchas capacitaciones se financian con fondos municipales, mientras que otras cuentan con el acompañamiento del gobierno provincial, la Asociación de Comercio e Industria y empresas locales”.
En este marco, también se ofrecerán cursos con certificación y orientación específica al empleo, como conductor profesional de colectivos, manejo de autoelevadores, operador logístico, e-commerce, soldadura orientada a mujeres, rotomoldeo y talleres de orientación laboral.
Inscripción y cupos
Desde el municipio informaron que los cupos son limitados y que la inscripción se realiza de manera presencial en la oficina de Producción y Empleo, ubicada en Juan B. Justo 1854, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.
Con esta iniciativa, Villa Gobernador Gálvez refuerza su estrategia de inclusión y desarrollo local, apostando a la capacitación como herramienta clave para generar oportunidades y potenciar el crecimiento económico de la comunidad.