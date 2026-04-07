La comuna de Felicia informó que, a raíz del corte en la Ruta Nacional 34 en el tramo comprendido entre Lehmann y la Ruta Provincial 13, se registra un importante desvío de tránsito pesado que impacta directamente en la circulación local.
En Felicia, refuerzan controles ante el aumento del tránsito pesado por corte en la Ruta N° 34
Autoridades locales advirtieron sobre un incremento significativo del tránsito pesado en la localidad debido al corte en la Ruta Nacional 34 por trabajos de reparación.
Esta situación, generada por trabajos de reparación en la traza nacional, provoca un flujo vehicular superior al habitual, especialmente de camiones, lo que obliga a reforzar las medidas de prevención.
Controles y supervisión
Ante este escenario, personal de Seguridad Vial se encuentra trabajando en distintos puntos de la localidad para supervisar el tránsito y garantizar una circulación más ordenada.
Desde la Comuna indicaron que estos operativos buscan reducir riesgos y acompañar a los conductores en un contexto de mayor complejidad vial.
Recomendaciones a los conductores
Las autoridades locales solicitaron a vecinos y conductores que circulen con precaución, respeten las indicaciones del personal y la señalización vigente.
Además, se recomienda prever posibles demoras en los traslados, teniendo en cuenta el incremento del tránsito y las condiciones particulares derivadas de los desvíos.
Autoridades comunales remarcaron la importancia de la responsabilidad individual para evitar accidentes y garantizar la seguridad de todos. En este contexto, la colaboración de los conductores resulta clave para transitar esta situación de manera ordenada hasta la finalización de las obras en la Ruta Nacional 34.