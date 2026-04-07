#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
En Vivo Martes 7 de abril de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Crédito: Flavio Raina.Crédito: Flavio Raina.
Seguinos en
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:35 / Mar. 07.04.2026

Cortes por bacheo

3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza 4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay

Mendoza, entre Urquiza y 4 de Enero (07.00-18.00 hs, sujeto a condiciones climáticas

Mendoza, entre Francia y Urquiza (07.00-18.00 hs, sujeto a condiciones climáticas)

06:35 / Mar. 07.04.2026

Reducción de calzada

1era Junta entre Urquiza y Francia

Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe

La Rioja entre 9 de Julio y 4 de Enero Salta entre 25 de Mayo y San Jerónimo

06:33 / Mar. 07.04.2026

Desvíos de colectivos por trabajos

Zona afectada: Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Lavalle - Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre - Domingo Silvia a recorrido habitual.

Zona afectada: 3 de Febrero entre calle 4 de Enero y Urquiza / 4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay.

Línea 2 (Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso - Francia - 3 de Febrero a recorrido.

Zona afectada: 4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay

Línea 2 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – 3 de Febrero a recorrido habitual.

Línea 4 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.

Línea 5 (Vuelta): de recorrido habitual por Francia - Av. Gral. López - 4 de Enero a recorrido.

Línea 14(Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.

Zona afectada: Salta entre 25 de mayo y San Jerónimo

Línea 2 (Vuelta): de recorrido por Av. 27 de Febrero – Lisandro de la Torre – San Jerónimo a recorrido habitual.

Zona Afectada: Mendoza entre Francia y 4 de Enero (07.00-18.00 hs, sujeto a condiciones climáticas)

Línea 8- 16 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - Saavedra– Juan de Garay – 4 de Enero - Mendoza a recorrido.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro