La ciudad de Santa Fe vivió un intenso movimiento turístico durante el fin de semana largo de Semana Santa, con una agenda de más de 70 actividades que convocaron a miles de visitantes y generaron un impacto económico superior a los $540 millones. De acuerdo con datos del Observatorio Turístico municipal, se estima que más de 90.000 personas participaron de propuestas culturales, recreativas, religiosas y gastronómicas en distintos puntos de la capital provincial.
Semana Santa en Santa Fe: masiva convocatoria y un impacto económico de más de $540 millones
La ciudad recibió a cientos de turistas y excursionistas. Los destacados de la agenda fueron recitales, paseos turísticos guiados, ferias, puntos gastronómicos, además de una diversa agenda vinculada a las actividades religiosas. Se estimaron más de 90.000 personas que disfrutaron de propuestas y actividades.
Como ocurre en cada fin de semana largo, la Municipalidad llevó adelante un operativo especial para medir el impacto de la actividad turística. El relevamiento arrojó que el gasto turístico total ascendió a $544.491.000. Del monto global, $69.582.000 correspondieron a alojamiento, $264.240.000 a gastronomía y $210.669.000 a entretenimiento.
Fe en el turismo, turismo de Fe
La programación incluyó recitales, ferias, paseos guiados, puntos gastronómicos y actividades vinculadas a las celebraciones religiosas. Entre las novedades de este año se destacó la incorporación de una agenda específica de Turismo de la Fe, que agrupó las actividades de Semana Santa desarrolladas en distintos templos católicos de la ciudad.
La Agenda de Semana Santa 2026 fue organizada de manera conjunta entre áreas municipales, instituciones y actores del sector privado. Según informaron desde el municipio, la programación mostró un crecimiento del 15% respecto de la edición 2025 y del 25% en comparación con 2024.
“Este fin de semana cierra con excelentes resultados. Por un lado, porque la ciudad ha sido un destino elegido por cientos de turistas, como se puede ver en el balance presentado por el Observatorio Turístico, pero también porque se vio la capacidad del sector en cuanto a brindar propuestas para el propio santafesino, y sobre todo ofrecer servicios turísticos de calidad”, aseguró Javier Dellamónica, subsecretario de Turismo del municipio.
Relevamiento
En paralelo, desde el área municipal se impulsaron distintas acciones de promoción y acompañamiento, como la elaboración de la Agenda Turística y de Turismo de la Fe, además de actividades promocionales con merchandising en puntos estratégicos como el Paseo Costa Litoral, Ribera Shopping y el tradicional restaurante El Quincho de Chiquito.
También se desplegó un operativo del Observatorio Turístico con encuestas destinadas a conocer el perfil de los visitantes y el nivel de satisfacción del destino. El trabajo fue realizado en puntos estratégicos de la ciudad y en hoteles de tres y cuatro estrellas al momento del check out, con la participación de estudiantes de los establecimientos educativos Mateo Booz y El Brigadier.
El fin de semana en números
El relevamiento municipal registró más de 20 eventos y actividades en distintos espacios de la ciudad. En total, más de 90.000 personas participaron de las propuestas, consolidando a Santa Fe como un destino turístico urbano de referencia en la región metropolitana.
Del total de consultas recibidas en los Centros de Informes Turísticos, el 39,2% correspondió a visitantes provenientes de otras localidades de la provincia, como Rosario, Rafaela, Tostado, San Jerónimo, San Bernardo, María Juana y San Carlos. En tanto, el 50,8% fueron realizadas por turistas de otras provincias —entre ellas Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Chaco, San Juan, Corrientes y Salta—, mientras que el 9,9% correspondió a visitantes extranjeros provenientes de Uruguay, España, Chile y Alemania.
Según el informe, el 83% de los visitantes fueron turistas que se alojaron en la ciudad, mientras que el 17% restante correspondió a excursionistas.
Ocupación hotelera
Entre las actividades organizadas por el municipio se destacaron los paseos guiados gratuitos, que convocaron a más de 350 personas en circuitos como “Un paseo, mil historias de fe” e “Iglesias del Barrio Candioti”. Además, la histórica Manzana Jesuítica recibió más de 250 visitantes durante el fin de semana, entre santafesinos y turistas de distintas provincias.
En el sector náutico, los recorridos por el sistema de islas ofrecidos desde el Paseo Costa Litoral sumaron más de 570 participantes, mientras que también se registraron más de 40 alquileres de kayaks y aqua bicis favorecidos por las buenas condiciones climáticas.
La gastronomía local también mostró un fuerte movimiento. El tradicional restaurante El Quincho de Chiquito, con más de 60 años de historia, recibió a más de 1.500 comensales durante el fin de semana largo, entre público local y visitantes de distintas ciudades del país.
En cuanto a la ocupación hotelera, los establecimientos de cuatro estrellas alcanzaron picos del 90%, mientras que los de tres estrellas registraron máximos del 80%. Los hoteles boutique también llegaron al 90% de ocupación y los hostels funcionaron con capacidad plena. En promedio, el sector hotelero alcanzó una ocupación del 65%, con una estadía media de tres noches.