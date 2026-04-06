Balance oficial

Semana Santa en Santa Fe: masiva convocatoria y un impacto económico de más de $540 millones

La ciudad recibió a cientos de turistas y excursionistas. Los destacados de la agenda fueron recitales, paseos turísticos guiados, ferias, puntos gastronómicos, además de una diversa agenda vinculada a las actividades religiosas. Se estimaron más de 90.000 personas que disfrutaron de propuestas y actividades.