El fin de semana largo de Semana Santa mostró un importante movimiento turístico en todo el país, con altos niveles de ocupación en los principales destinos y un flujo sostenido de viajeros en rutas y terminales.
Semana Santa 2026: más turistas viajaron, pero con menor gasto y estadías más cortas
A pesar del fuerte movimiento en rutas y destinos turísticos, el contexto económico condicionó el consumo: los viajeros ajustaron presupuestos, redujeron días de estadía y priorizaron opciones más económicas.
Sin embargo, este crecimiento en la cantidad de turistas estuvo acompañado por un comportamiento más austero en el gasto, en línea con el contexto económico actual.
Cambios en el consumo
De acuerdo con distintos relevamientos del sector, millones de personas se movilizaron durante el feriado, consolidando a Semana Santa como uno de los momentos clave del turismo interno.
En destinos tradicionales como la Costa Atlántica, Bariloche o Mendoza, las reservas se ubicaron en niveles elevados y, en algunos casos, cercanos a la ocupación plena.
El flujo también se reflejó en las rutas: durante el inicio del fin de semana largo se registraron picos de más de 2.300 vehículos por hora en dirección a los principales centros turísticos, superando los niveles del año anterior.
Sin embargo, el aumento en la cantidad de viajeros no se tradujo en un crecimiento equivalente del gasto. Según estimaciones privadas, viajaron más de 2,8 millones de turistas, pero el desembolso total registró una caída cercana al 19% en términos reales, lo que evidencia un ajuste en los presupuestos familiares.
En este escenario, se consolidaron algunas tendencias que ya se venían observando en fines de semana largos anteriores: escapadas más breves, elección de destinos cercanos y una mayor planificación para reducir costos.
También se registró una diversificación de la oferta turística, con propuestas culturales, gastronómicas y de naturaleza en distintas regiones del país, lo que permitió distribuir la demanda más allá de los destinos clásicos.
Decisiones más cuidadas
El comportamiento más moderado del gasto está directamente vinculado al aumento de costos que enfrenta el turismo. En los últimos meses, los precios de paquetes, alojamientos y transporte registraron subas significativas, con incrementos que en algunos casos superan el 40% interanual.
Uno de los factores más relevantes es el encarecimiento del transporte, especialmente para quienes viajan en auto. Por ejemplo, los costos de combustible y traslados cortos aumentaron de forma considerable respecto al año pasado, lo que impacta en la decisión de viajar y en la elección del destino.
Frente a este escenario, muchos turistas optaron por reducir la duración de la estadía o modificar sus hábitos de consumo durante el viaje. Entre las estrategias más frecuentes se destacan la elección de alojamientos más económicos, la reducción de salidas gastronómicas y la priorización de actividades gratuitas o de bajo costo.
El turismo interno, no obstante, sigue mostrando dinamismo y se mantiene como uno de los motores de la actividad económica en fechas clave. La alta ocupación registrada en distintas regiones confirma que, aun con restricciones presupuestarias, los argentinos continúan priorizando las escapadas durante los feriados.
Al mismo tiempo, el sector turístico enfrenta el desafío de sostener la demanda en un contexto de ingresos ajustados. La combinación de precios en alza y consumo más prudente obliga a operadores y destinos a adaptarse con promociones, financiación y propuestas diversificadas.