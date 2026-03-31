La ciudad de Santa Fe presentó su agenda de actividades para Semana Santa 2026 con una propuesta diversa que combinará turismo religioso, cultura, gastronomía y espectáculos. La iniciativa busca atraer visitantes y fortalecer el movimiento económico durante el fin de semana largo.
Agenda completa de Semana Santa en Santa Fe: qué actividades habrá
La secretaria de Producción y Empleo, Rosario Alemán, brindó detalles sobre la programación, que incluirá recorridos guiados, propuestas culturales, opciones gastronómicas y espacios recreativos abiertos al público.
La programación incluirá recorridos guiados por iglesias, actividades en espacios históricos, ferias, paseos turísticos y propuestas recreativas para toda la familia, con opciones tanto gratuitas como aranceladas.
Agenda pensada para el turismo
La secretaria de Producción y Empleo, Rosario Alemán, destacó el trabajo conjunto detrás de la propuesta. “Muy felices con esta construcción de la agenda que venimos realizando en conjunto desde el inicio de la gestión”, expresó.
En ese sentido, remarcó el objetivo de posicionar a la ciudad: “Generar un espacio para que cada vez más turistas nos visiten y lograr consolidar a Santa Fe como destino turístico en estos fines de semana largos”.
Además, subrayó el impacto de estas iniciativas: “No solo nos moviliza en cuanto a la fe, sino que también nos moviliza turísticamente”.
Turismo religioso
Uno de los ejes centrales será el turismo de la fe, con recorridos por iglesias del casco histórico y del barrio Candioti. “Venimos trabajando fuertemente el turismo de la fe, que genera movimiento cultural además de lo religioso”, explicó Alemán.
Entre las propuestas, se destacan paseos al aire libre con salida desde distintos puntos de la ciudad. “Estamos acompañando el paseo de las iglesias de barrio Candioti, que va a salir desde Adoratrices”, indicó.
También habrá actividades en la Manzana Jesuítica y en el Museo de la Constitución Nacional, espacios que contarán con horarios ampliados. “Es el paseo por excelencia, totalmente gratuito para quien lo quiera recorrer”, agregó.
Gastronomía, cultura y propuestas para todos
La agenda incluirá además eventos culturales, ferias y opciones gastronómicas que complementarán la oferta turística. “Santa Fe sabemos que es gastronomía, pescado de río y cerveza artesanal”, señaló la funcionaria.
Entre las iniciativas se sumará la Ruta del Liso, junto a espectáculos musicales y actividades recreativas para niños, como la tradicional búsqueda de huevos de Pascua.
Además, se incorporarán paseos accesibles: “Estamos realizando recorridos adaptados con lenguaje de señas”, destacó Alemán, quien también invitó a los vecinos a participar: “Muchas veces no conocemos estas propuestas y son gratuitas”.
Impacto económico y proyección
Desde el municipio resaltaron que la agenda surge del trabajo articulado entre el sector público y privado. “El turismo lo hacemos entre todos, la ciudad turística la construimos entre todos”, afirmó.
En términos económicos, el crecimiento ya se refleja en indicadores concretos: “Tenemos un medidor que aumentó el 35% el gasto turístico en términos reales”, señaló.
Por último, Alemán vinculó estas acciones con los desafíos futuros, como los Juegos Suramericanos 2026. “Nos estamos preparando para ser anfitriones de primer nivel”, concluyó.