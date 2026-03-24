El gasto en Santa Fe fue más alto que el promedio nacional
Balance del fin de semana largo: más de un millón de turistas gastaron $ 231 mil millones en el país
El segundo fin de semana largo del año dejó un perfil de viajes cortos y destinos de cercanía, el movimiento creció casi un 50% respecto al 2025. Según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), un total de 1.012.000 turistas se desplazaron por los diversos puntos del país.
Turismo de cercanía. Santa Fe registró una ocupación del 54% y un impacto de $ 18.000 millones. Crédito: Fernando Nicola.
El fin de semana largo en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que este año alcanzó una significancia especial al cumplirse el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, mostró una dinámica turística marcada por la adaptación y la austeridad.
Según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), un total de 1.012.000 turistas se desplazaron por los diversos puntos del país, generando un impacto económico directo de $231.084 millones.
Turismo de cercanía. Santa Fe registró una ocupación del 54% y un impacto de $ 18.000 millones. Crédito: Archivo El Litoral.
A pesar de la magnitud de las cifras, el comportamiento del viajero reflejó las condiciones económicas actuales: se priorizaron las "escapadas" de cercanía, se cuidó el bolsillo y el promedio de permanencia fue de apenas 2,2 noches, una cifra baja para un período de cuatro jornadas (considerando el lunes como día no laborable).
El gasto promedio diario se ubicó en $103.793, lo que representa una caída del 7% frente al feriado de Carnaval y un 1,6% menos que el mismo feriado del año anterior, medido a precios reales.
Los especialistas de CAME asocian esta suba a la extensión del calendario y a una "mejor predisposición" a viajar, aunque bajo una modalidad fragmentada: muchos optaron por dos días de viaje o salidas intermitentes para evitar el impacto del encarecimiento del combustible y los alojamientos.
El movimiento de este 2026 superó en un 48,8% a la cantidad de viajeros de 2025, aunque la comparación es dispar, ya que el año pasado se trató de un fin de semana tradicional de tres días. Crédito: Archivo El Litoral.
Pese a un tipo de cambio que ya no resulta tan beneficioso para los extranjeros como en años anteriores, ciudades como Buenos Aires, Mendoza y Bariloche registraron una circulación activa de visitantes de otros países, lo que aportó un dinamismo extra en un contexto de retracción del consumo interno.
Santa Fe: el peso de los eventos y la cercanía
En la provincia de Santa Fe, la ocupación promedio se situó en el 54%, con un impacto económico cercano a los $18.006 millones. La dinámica estuvo fuertemente influenciada por la inestabilidad climática y la proximidad con la Semana Santa, lo que llevó a muchos potenciales viajeros a reservar sus recursos para el cierre de marzo.
El movimiento de este 2026 superó en un 48,8% a la cantidad de viajeros de 2025, aunque la comparación es dispar, ya que el año pasado se trató de un fin de semana tradicional de tres días. Crédito: Archivo El Litoral.
El gasto diario en la ciudad de Santa Fe fue significativamente más alto que el promedio nacional, alcanzando los $260.000, impulsado por una agenda que incluyó el Congreso de Recursos Humanos y diversos shows musicales que atrajeron a visitantes de un radio de 300 kilómetros.
Por su parte, Rosario mantuvo su vigencia con eventos masivos como la Fiesta Nacional del Helado Artesanal y el Salón del Automóvil en Funes.
La agenda de la Memoria en todo el país
Más allá del descanso, el componente simbólico de la fecha atravesó la oferta turística. A diferencia del Carnaval, donde predominan los espectáculos pagos, este fin de semana prevalecieron las actividades culturales y conmemorativas de acceso gratuito.
Ciudades como Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Santa Fe ofrecieron muestras fotográficas, ciclos de cine temático y recorridos guiados que vincularon el turismo con la reflexión histórica.
Este "turismo de reflexión" convivió con grandes eventos de entretenimiento, como el histórico recital de AC/DC en el Estadio Monumental y diversas ferias de escala internacional en La Rural, consolidando un perfil de viaje donde la experiencia y el encuentro social primaron sobre el consumo intensivo de bienes.