El gasto en Santa Fe fue más alto que el promedio nacional

Balance del fin de semana largo: más de un millón de turistas gastaron $ 231 mil millones en el país

El segundo fin de semana largo del año dejó un perfil de viajes cortos y destinos de cercanía, el movimiento creció casi un 50% respecto al 2025. Según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), un total de 1.012.000 turistas se desplazaron por los diversos puntos del país.