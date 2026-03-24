Cortes y desvíos de tránsito en Santa Fe este 24 de marzo: calles afectadas

La ciudad tendrá este martes un esquema especial de tránsito por obras y la movilización del Día de la Memoria. Habrá cortes, desvíos y cambios en colectivos.
La ciudad tendrá este martes un esquema especial de tránsito por obras y la movilización del Día de la Memoria. Habrá cortes, desvíos y cambios en colectivos.
La ciudad tendrá este martes un esquema especial de tránsito por obras y la movilización del Día de la Memoria. Habrá cortes, desvíos y cambios en colectivos.
La ciudad de Santa Fe vivirá este martes 24 de marzo una jornada con múltiples modificaciones en la circulación vehicular y el transporte público, producto de trabajos de infraestructura en distintos puntos y de las actividades vinculadas a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Desde las primeras horas del día, se implementarán cortes totales y reducciones de calzada en sectores clave del macrocentro, lo que obligará a conductores y usuarios del transporte público a reorganizar sus recorridos habituales. Las interrupciones más prolongadas estarán vinculadas a obras de ASSA, con plazos estimados de varios días, mientras que otras restricciones responderán a eventos puntuales durante la jornada.
Entre los cortes más relevantes se encuentra el tramo de 3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza, que permanecerá interrumpido por aproximadamente 12 días. A su vez, también se verá afectada la circulación en 4 de Enero entre Jujuy y Uruguay, consolidando una zona de desvíos que impacta directamente en varias líneas de colectivos.
Además de los cortes totales, habrá reducción de calzada en arterias de alta circulación como Mendoza y 9 de Julio, 1era Junta entre Urquiza y Francia, y Rivadavia en su intersección con bulevar Pellegrini. Estas intervenciones, vinculadas a tareas de mantenimiento y bacheo, implican una circulación más lenta y posibles demoras en horarios pico.
En paralelo, el transporte público también se verá afectado por estos trabajos. Varias líneas modificarán su recorrido habitual para sortear las zonas intervenidas. Entre ellas, se destacan cambios en las líneas 2, 4, 5, 10, 11 y 14, que deberán reconfigurar sus trayectos en función de los cortes activos.
Las modificaciones incluyen desvíos por calles alternativas y ajustes en los puntos de paso, lo que puede alterar tanto los tiempos de viaje como las paradas habituales. Por ello, se recomienda a los usuarios consultar previamente los recorridos actualizados y prever demoras.
Por la tarde, el esquema de tránsito se verá nuevamente alterado debido a la movilización en conmemoración del 24 de marzo, que se desarrollará en el sector comprendido por avenida General López y San Jerónimo. A partir de las 17, se implementarán cortes progresivos que acompañarán el avance de la marcha.
En ese marco, numerosas líneas de colectivos modificarán sus recorridos, incluyendo las líneas 1, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 y 18, entre otras. Los desvíos contemplan recorridos alternativos por calles como 1° de Mayo, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos y Rivadavia, según cada caso.
Desde el municipio indicaron que, a medida que avance la movilización, se irán liberando las intersecciones afectadas y las líneas retomarán progresivamente sus recorridos habituales. No obstante, durante varias horas se espera un impacto significativo en la circulación general del centro de la ciudad.
El operativo busca garantizar tanto el desarrollo de las actividades conmemorativas como la seguridad vial, en una jornada que combina obras en ejecución con una de las movilizaciones más importantes del calendario anual.