Desde el mediodía

Caos de tránsito en Santa Fe: fuertes demoras en los accesos por autopista, ruta 11 y Puente Carretero

La circulación en Santa Fe se complicó este jueves desde el mediodía por obras, reparaciones y cortes en distintos puntos. Hubo demoras marcadas en los ingresos por autopista, RN 11 y el corredor hacia Santo Tomé.