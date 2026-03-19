Caos de tránsito en Santa Fe: fuertes demoras en los accesos por autopista, ruta 11 y Puente Carretero
La circulación en Santa Fe se complicó este jueves desde el mediodía por obras, reparaciones y cortes en distintos puntos. Hubo demoras marcadas en los ingresos por autopista, RN 11 y el corredor hacia Santo Tomé.
Caos de tránsito en Santa Fe: fuertes demoras en los accesos por autopista, ruta 11 y Puente Carretero
La ciudad de SantaFevivió este jueves una jornada de tránsito complejo, con demoras acumuladas en varios de sus principales accesos y también en arterias clave del casco urbano. Desde el mediodía, distintos reportes advirtieron problemas en la autopista Santa Fe–Rosario, la ruta nacional 11, el Puente Carretero y el microcentro.
A esa secuencia de complicaciones se sumó una situación excepcional en la autopista Santa Fe–Rosario. Vialidad Provincial informó que, solo por este jueves, las reparaciones a la salida de la capital comenzaron después del mediodía por intervenciones urgentes y ante el pronóstico de lluvias, con pedido de precaución a los conductores.
Demoras en el tránsito este jueves.
Obras, accesos saturados y demoras de más de media hora
Uno de los focos más sensibles se registró en el ingreso desde Santo Tomé. Allí se reportaron complicaciones sobre la RN 11, en el tramo entre el acceso a esa ciudad y la zona del aeropuerto, además del intercambiador de Circunvalación Oeste y los enlaces desde la autopista hacia la ruta.
Usuarios también advirtieron dificultades en la zona del predio de Colón, donde las obras restringieron la circulación y generaron demoras superiores a los 30 minutos, sobre todo en los movimientos de ingreso y egreso hacia Santo Tomé.
Con el correr de la tarde, el cuadro se agravó en todos los ingresos a la ciudad. Los reportes marcaron complicaciones severas en el acceso por la autopista Rosario–Santa Fe, el ingreso desde Santo Tomé por RN 11, el distribuidor de tránsito en Cilsa y la colectora hacia el Puente Carretero.
También hubo problemas en el centro y desvíos de colectivos
Antes de que colapsaran los accesos, ya se observaban importantes demoras dentro de la ciudad. Entre los sectores más afectados aparecieron Bv. Pellegrini, avenida López y Planes, 25 de Mayo, 9 de Julio, avenida Gobernador Freyre, la conexión con Circunvalación y el ingreso por RN 168.
En paralelo, desde las 14 se implementó un corte preventivo en 4 de Enero, entre Jujuy y Uruguay, que obligó a modificar recorridos de varias líneas de colectivos. La medida impactó en las líneas 2, 4, 5, 14 y en los servicios C Verde, Negra y Azul, con desvíos por avenidas J. J. Paso, Francia y General López.
Ya cerca de las 16, las dificultades también se hicieron sentir en el sur de la capital provincial. Se reportaron demoras en las inmediaciones de Monseñor Zaspe con Cruz Roja Argentina y con 25 de Mayo, en un escenario que confirmó una tarde atravesada por restricciones viales, trabajos en la calzada y circulación recargada en distintos sectores.