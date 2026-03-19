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En Vivo Jueves 19 de marzo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito en la provincia de Santa Fe. Foto: Manuel Fabatía.El tránsito en la provincia de Santa Fe. Foto: Manuel Fabatía.
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Jueves 19.03

07:31 Santa Fe: desvíos de colectivos por bacheo

Zona afectada: 3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza

Línea 2 (Vuelta): de recorrido habitual por 4 de Enero - Entre Ríos - Francia - 3 de Febrero a recorrido.

Zona afectada: Mendoza intersección 9 de Julio (ASSA)

Líneas 10, 11 y 14 (Vuelta): de recorrido habitual por 4 de Enero - Mendoza - Rivadavia a recorrido.

Zonas afectadas: Belgrano intersección con Luciano Molinas (ASSA)

Línea 14 (Vuelta): de recorrido por calle Belgrano– Chacabuco – Alvear - Iturraspe –a recorrido habitual.

Zona afectada: Tucumán (entre 25 de Mayo y Rivadavia)

Línea 2 (ida): de recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.

Zonas afectadas: Primera Junta entre Urquiza y Francia (entre las 8 y las 16 h)

Línea 3 (Vuelta): de recorrido por calle 4 de Enero – La Rioja – San Lorenzo a recorrido habitual.

Zona afectada: Rivadavia intersección con Bv. Pellegrini (solo afecta el cruce sur - norte, la circulación sobre Bv. queda habilitada)

- Línea 4 (Vuelta): de recorrido por calle 9 de julio - Santiago del Estero – Belgrano – Maipú – Pedro Vittori a recorrido

- Línea 8 (Vuelta): de recorrido por calle Rivadavia – Santiago del Estero – Belgrano – Castellano - Necochea a recorrido habitual.

- Línea 10 -11- 14 (Vuelta): de recorrido por calle Rivadavia – Santiago del Estero - Belgrano – Maipú - Pedro Vittori a recorrido

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Jueves 19.03

07:15 Cortes en Santa Fe

25 de Mayo y Moreno (trabajos ASSA)

3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza (socavón)

Primera Junta entre Urquiza y Francia, entre las 8 y las 16 hs.

Rivadavia cruce Bv. Pellegrini de 6 a 18 hs. Circulación por Bv. Pellegrini habilitado.

Reducción de calzada:

Mendoza intersección 9 de Julio (media calzada habilitada).

Belgrano y Luciano Molinas.

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Jueves 19.03

06:43 Autopista Santa Fe-Rosario: obras en el KM 07

KM 07, altura de Capitán Bermudez - Santa Fe. Reducción de calzada por obras. Circular con precaución.

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Jueves 19.03

06:40 Rutas de la Provincia no presentan inconvenientes

Hasta el momento, no se registran novedades en las condiciones de transitabilidad en las rutas del territorio provincial.

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