El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
Zona afectada: 3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza
Línea 2 (Vuelta): de recorrido habitual por 4 de Enero - Entre Ríos - Francia - 3 de Febrero a recorrido.
Zona afectada: Mendoza intersección 9 de Julio (ASSA)
Líneas 10, 11 y 14 (Vuelta): de recorrido habitual por 4 de Enero - Mendoza - Rivadavia a recorrido.
Zonas afectadas: Belgrano intersección con Luciano Molinas (ASSA)
Línea 14 (Vuelta): de recorrido por calle Belgrano– Chacabuco – Alvear - Iturraspe –a recorrido habitual.
Zona afectada: Tucumán (entre 25 de Mayo y Rivadavia)
Línea 2 (ida): de recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.
Zonas afectadas: Primera Junta entre Urquiza y Francia (entre las 8 y las 16 h)
Línea 3 (Vuelta): de recorrido por calle 4 de Enero – La Rioja – San Lorenzo a recorrido habitual.
Zona afectada: Rivadavia intersección con Bv. Pellegrini (solo afecta el cruce sur - norte, la circulación sobre Bv. queda habilitada)
- Línea 4 (Vuelta): de recorrido por calle 9 de julio - Santiago del Estero – Belgrano – Maipú – Pedro Vittori a recorrido
- Línea 8 (Vuelta): de recorrido por calle Rivadavia – Santiago del Estero – Belgrano – Castellano - Necochea a recorrido habitual.
- Línea 10 -11- 14 (Vuelta): de recorrido por calle Rivadavia – Santiago del Estero - Belgrano – Maipú - Pedro Vittori a recorrido
25 de Mayo y Moreno (trabajos ASSA)
3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza (socavón)
Primera Junta entre Urquiza y Francia, entre las 8 y las 16 hs.
Rivadavia cruce Bv. Pellegrini de 6 a 18 hs. Circulación por Bv. Pellegrini habilitado.
Reducción de calzada:
Mendoza intersección 9 de Julio (media calzada habilitada).
Belgrano y Luciano Molinas.
KM 07, altura de Capitán Bermudez - Santa Fe. Reducción de calzada por obras. Circular con precaución.
Hasta el momento, no se registran novedades en las condiciones de transitabilidad en las rutas del territorio provincial.