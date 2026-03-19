Qué dice el pronóstico del tiempo este jueves en la ciudad de Santa Fe

Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo algo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 18º y la máxima sería de 26°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que no se esperan lluvias durante la jornada.
Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo algo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En base al último pronóstico de lluvias para este día, no se esperan precipitaciones para la jornada.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 18° y la máxima sería de 26º, bajando a 23° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 73%, la presión de 1010.9 hPa, viento este a km/h y visibilidad de 10 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.