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Santa Fe conmemora 50 años del Día de la Memoria con actividades y marchas

Desde el Espacio Memoria se detallaron las actividades y acciones en la ciudad para homenajear a las víctimas de la dictadura y fomentar la reflexión sobre derechos humanos y democracia.

Actividades coordinadas por el espacio de memoria de la ciudad. Crédito: Manuel Fabatía.Actividades coordinadas por el espacio de memoria de la ciudad. Crédito: Manuel Fabatía.
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El 24 de marzo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, recordando el golpe de Estado de 1976. En 2026, la fecha marca el 50° aniversario de la última dictadura militar, un momento de reflexión sobre los derechos humanos, la democracia y las víctimas de aquel período.

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En diálogo con CyD Noticias, Stella Vallejos, representante del Espacio Memoria en Santa Fe, destacó la importancia del aniversario: “Son 50 años yes muy fuerte porque es un pasado reciente que todavía quedan secuelas, quedan heridas y se ha avanzado, permanentemente se va caminando esto de memoria, verdad y justicia y siempre aparecen indicios que nos renuevan la esperanza”.

Vallejos subrayó la relevancia de mantener viva la memoria: “En este marco se hace la agenda de todos los años que es la marcha que se sale de la Plaza de Soldados y se llega a Plaza de Mayo, es el resultado de una articulación en todo el país de los organismos. Son 50 años, 50 acciones”.

Memoria y participación

Entre las actividades previstas en Santa Fe, Vallejos explicó la campaña “Florecerán pañuelos”. La iniciativa busca intervenir pañuelos rectangulares, símbolo de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, y reflejar la creatividad de los participantes

“La gente quería participar. No solo quien tiene un lazo de sangre o de amistad, sino gente que no tenía ningún vínculo directo. Bordaron una niña de 7 años y una señora de 85. Se bordaron 360 nombres y apellidos, y quien bordó no solo bordó el nombre y el apellido, bordó la historia”, remarcó la referente.

Postales de la conmemoración en 2025. Crédito: Manuel Fabatía.Postales de la conmemoración en 2025. Crédito: Manuel Fabatía.

Agenda en Santa Fe

El próximo martes 24, la concentración principal comenzará a las 17:00 en Plaza de Soldados. Desde allí, los participantes recorrerán el camino hasta la Casa de Gobierno, en un acto que servirá como espacio de encuentro, reflexión y homenaje a las víctimas de la dictadura.

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