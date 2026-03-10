Córdoba

Identificaron restos de 12 personas en el ex centro clandestino La Perla

Lo informó el Juzgado Federal 3 a cargo de Hugo Vaca Narvaja. Las excavaciones donde se hallaron los restos, forman parte de las investigaciones por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.