Presentaron la agenda de actividades de Santa Fe por los 50 años del último golpe de Estado
Emilo Jatón dio detalles de las actividades que se realizarán en todo el territorio. Acto central el 24 frente al Espacio de la Memoria. Otros temas: demanda de medicamentos y políticas para atenuar la violencia de género.
Espacio de la memoria en la ex comisaria 4° de Santa Fe, donde funcionaba un Centro Clandestino de detención durante la última dictadura militar. Crédito: Mauricio Garín
Durante la reunión semanal de gabinete, el Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Emilio Jatón, dio detalles del programa de actividades previstos para conmemorar los cincuenta años del último golpe de Estado. "50 años Derecho a la Memoria", es el slogan elegido para las actividades que se pusieron en marcha esta semana.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este miércoles por la tarde la reunión semanal de gabinete con tres temas. Luego recibió a los senadores de Unidos para Cambiar Santa Fe.
"A medio siglo del último golpe de Estado, la Provincia despliega una agenda pública integral que será implementada a lo largo de todo el año. Bajo el concepto "50 Años: Derecho a la Memoria", esta propuesta articula el deporte, la cultura y la educación en un compromiso sostenido por la Memoria, la Verdad y la Justicia en todo el territorio santafesino", señaló Jatón a El Litoral.
Una de las imágenes que serán exhibidas. Crédito: Gobierno de Santa Fe
Con acciones sostenidas en el territorio y en el tiempo, Santa Fe reafirma que la memoria es el cimiento de nuestra democracia. "A 50 años, seguimos construyendo Memoria y buscando Verdad y Justicia en cada rincón de la provincia", señaló el secretario.
"El eje central es la conmemoración histórica, pero sobre todo, la consolidación de las políticas públicas de Memoria que impulsamos desde el primer día de nuestra gestión", añadió.
Una de las imágenes que serán exhibidas. Crédito: Gobierno de Santa Fe
El día 24, al mediodía el acto oficial se hará en el Espacio de Memoria en la ex comisaría 4ta de Zavalla y Tucumán donde además se inaugurará una muestra fotográfica de Argra.
Además de las actividades por el 24 de marzo, el gabinete escuchó un informe de acciones para reducir la violencia de género presentado por los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano y de Justicia y Seguridad así como la estrategia ante la mayor demanda de medicamentos y los cambios en el esquema nacional de provisión que presentó la ministra de Salud, Silvia Ciancio.
Tras la reunión de gabinete, Pullaro y parte del equipo político se reunió con los senadores de Unidos para Cambiar Santa Fe que llegaron encabezados por el presidente provisional de la Cámara Alta, Felipe Michlig.
La agenda completa
Martes 10/03 - 22:00 h Estreno Ciclo Audiovisual "50 Años: Derecho a la Memoria". RTS Televisión Santafesina.
Miércoles 11/03 - 14:00 h "Resuena la Memoria: El Territorio Habla". Jornada de experiencia sensorial. Espacio de Memoria Ex SI, Rosario.
Martes 17/03 - 17:00 h "Madres de todas las luchas". Proyección y diálogo sobre la trayectoria de las Madres de Santa Fe. Espacio de Memoria Ex Comisaría 4ta, Santa Fe.
Jueves 19/03 Señalización del Sitio de Memoria. Guardia Rural “Los Pumas”. Santa Felicia, Vera.
Viernes 20/03 - 17:30 h Exposición itinerante del Archivo de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. Paseo de las Tres culturas, Santa Fe.
Lunes 23/03 - 17:00 h Vigilia por la Memoria. Espacio de Memoria Ex Comisaría 4ta, Santa Fe.
Martes 24/03 - 12:00 h Acto oficial de conmemoración por los 50 Años del Golpe. Espacio de Memoria Ex Comisaría 4ta, Santa Fe.
Martes 24/03 - 12:30 h Muestra fotográfica de ARGRA "50 Años – Nunca Más". Espacio de Memoria Ex Comisaría 4ta, Santa Fe.
Miércoles 25/03 Apertura de sobres de licitación "Obra Quinta de Funes". Sede de Gobierno, Rosario.
Miércoles 25/03 - 12:30 h Lanzamiento del programa "Jugá de Memoria" y recorrida inaugural. Espacio de Memoria Ex SI, Rosario.
Miércoles 25/03 - 18 h Encuentro "De/Construcciones". Charlas "Derecho a la Memoria". Espacios Educativos, La Rioja 2945, Santa Fe.
Jueves 26/03 Señalización del Sitio de Memoria La Calamita. Granadero Baigorria.
Viernes 27/03 - 17 h "Cada 24, un jardín". Jornada de capacitación pedagógica para docentes. Espacio de Memoria Ex Comisaría 4ta, Santa Fe.
Viernes 27/03 Señalización del Sitio de Memoria en Paraje Las Moras. Coronda.
Martes 31/03 - 10:00 h y 13:00 h Charla "Derecho a la Memoria" en Escuela N.º 340 "República del Perú". Obispo Gelabert 2900, Santo Tomé.