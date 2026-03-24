Testimonios, cartas y arte

"Cada 24, un jardín": una propuesta pedagógica para sembrar memoria en las aulas de Santa Fe

Nació en cautiverio, creció entre cartas y ausencias, y convirtió su historia en una herramienta para enseñar en las escuelas sobre el pasado reciente. Desde hace dos décadas, cada 24 de marzo Ana Castro recorre escuelas e instituciones para hablar de la dictadura desde el arte y la educación.