Memoria y soberanía

Chiarella: “El 24 de marzo genera memoria del horror y Malvinas respeto y amor por nuestros héroes”

A 50 años del Golpe de 1976 y 44 de la Guerra, el intendente de Venado Tuerto y jefe de la UCR analizó el legado de Alfonsín. Reivindicó la lucha de Madres y Abuelas y el valor de los veteranos en la identidad local.