Chiarella: “El 24 de marzo genera memoria del horror y Malvinas respeto y amor por nuestros héroes”
A 50 años del Golpe de 1976 y 44 de la Guerra, el intendente de Venado Tuerto y jefe de la UCR analizó el legado de Alfonsín. Reivindicó la lucha de Madres y Abuelas y el valor de los veteranos en la identidad local.
Chiarella conduce la UCR a nivel nacional. Foto: Manuel Fabatía
El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, se explayó sobre los próximos aniversarios del Golpe de Estado de 1976 y de la Gesta de Malvinas de 1982, en el envío semanal Bitácora Malvinas, conducido por el veterano de guerra Alejandro Videla. “Creo que es un día muy importante, son 50 años del Golpe de 1976 y es un momento no solo para conmemorar, sino para sostener la bandera de la memoria, la verdad y la justicia. Fue la época más oscura de la historia argentina, en donde la violencia pesaba más que la ley”, sintetizó el domingo último en Radio Ciudad (88.1 MHz).
“No me puedo imaginar lo que fue ese proceso para quienes participaban activamente en la vida política de la Argentina. Decir lo que pensabas podía costarte la vida. Era la desaparición, la muerte, la tortura. Lo más atroz fue la desaparición forzada de niños. Sin embargo -acotó-, hubo mujeres valientes, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que se plantaron ante la represión y transformaron el dolor en lucha. Es sumamente necesario reivindicar ese trabajo, no olvidar y no manchar esa lucha, porque permitió que el mundo entero empezara a ver lo que estaba pasando en Argentina”.
En ese punto, el mandatario incorporó un vínculo local: “Es fundamental que los jóvenes conozcan esta historia. En Venado, desde el Instituto Municipal de Memoria, Verdad y Justicia, trabajamos con las escuelas para que cada alumno sepa quiénes fueron los desaparecidos locales y cómo la dictadura afectó a nuestra ciudad”.
Alfonsín y el Juicio a las Juntas
Chiarella, quien además de ocupar el Sillón de Aufranc, encabeza el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, subrayó la valentía del presidente Raúl Alfonsín en los albores de su gestión: “Poner en valor el coraje de Alfonsín es fundamental. No solo lideró la democracia, sino que impulsó un hecho inédito: el Juicio a las Juntas. Fue un acto de coherencia y coraje, cuando los cañones aún estaban calientes, estableciendo un andamiaje jurídico para sentar en el banquillo a los responsables de la dictadura, algo que ningún otro país hizo de la misma manera”.
Un adolescente Leonel Chiarella junto al expresidente Raúl Alfonsín, en la Asociación Española de Venado Tuerto. Foto: Gentileza
Y agregó: “Gracias a esa decisión, hoy tenemos el proceso democrático más largo e ininterrumpido de la historia argentina, con varias generaciones consecutivas de hijos de la democracia. Alfonsín -continuó- tuvo la gran virtud de que el logro no fuera individual, sino de todo un país. Su visión fue establecer un proceso fundacional de la Argentina, pero no amparado en lo individual o partidario, sino en lo colectivo e institucional. Y eso mismo intento aplicar tanto en la ciudad como en el radicalismo nacional”.
Malvinas: orgullo y memoria viva
Sobre la diferencia entre los actos del 24 de marzo y el 2 de abril, explicó: “El 24 de marzo genera memoria del horror, mientras que Malvinas genera respeto y amor por nuestros héroes. Es un sentimiento distinto: dolor transformado en orgullo, gracias a la malvinización generada a lo largo de más de cuatro décadas por los propios veteranos de guerra. Para mí es imposible imaginar lo que vivieron esos jóvenes defendiendo la patria en una guerra totalmente desigual. Hoy podemos decirles: gracias por defender la patria, son nuestros héroes”.
“El Golpe del 76 y la Guerra del 82 son momentos que forman parte de un mismo proceso, pero despiertan reacciones antagónicas: el primero se asocia con el Nunca Más, y el segundo con el orgullo y el agradecimiento”, distinguió Chiarella en diálogo con Alejandro Videla. Y enseguida acotó que “la democracia argentina también nació y se consolidó basada en la sangre derramada en Malvinas. Los 632 que quedaron allí, en la turba y en el mar, fueron fundantes de lo que hoy podemos vivir”.
Ampliando la mirada sobre los actos y la memoria, sumó: “Cada año trabajamos para que los actos sean un homenaje real, con presencia de escuelas, vecinos y veteranos. Malvinas no es solo una fecha, sino que es una enseñanza de coraje y de amor por la patria”.
Videla y Chiarella, luego de la entrevista grabada en el despacho municipal. Foto: Gentileza
Adelantando detalles de las actividades locales en el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, comentó que “con los centros de veteranos trabajamos en la vigilia y el acto del 2 de abril. Junto con el 24 de marzo, son los actos más significativos para la identidad local. La gente participa con gran entusiasmo; cada acto es una semilla que mantiene viva la tarea de malvinizar, y eso se hace todos los días, no solo el 2 de abril”. Y añadió: “Siempre es un acto muy cálido, y eso demuestra el valor que tiene para la comunidad”.
Política exterior: postura crítica sobre Milei
Entrando de lleno en la guerra de Medio Oriente y la política exterior de la Casa Rosada, el mandamás de la UCR nacional reflexionó sobre la inquietante escalada belicista: “El alineamiento argentino con Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán no es una postura de Estado, sino del presidente Javier Milei. Es una decisión que no pasó por el Congreso; no es política institucional. No podemos medir las relaciones internacionales por afinidades personales. Argentina debe sostener la paz y la democracia, no la guerra. No podemos permitir que la solución de conflictos sea la violencia o la muerte de inocentes”.
Sobre el mismo tema, agregó: “Argentina tiene una tradición de neutralidad. Es clave que las decisiones internacionales respeten ese legado y no dependan de simpatías personales. Si Argentina se alinea unilateralmente con un país, deja de ser neutral y nos expone a riesgos. Cuando la postura presidencial es elegir uno de los bandos, el riesgo de sufrir otro ataque terrorista -en el marco de una guerra tecnológica- ya no es tan lejano”.
“Hoy, casi dos tercios de la población mundial vive en regímenes autoritarios o en democracias que no son plenas. Esto significa que la mayoría de los países no vive bajo la democracia que nosotros valoramos. En ese marco, Argentina tiene una responsabilidad especial: sostener la democracia internamente y proyectarla en su política exterior, defendiendo la paz y la institucionalidad”, reforzó el jefe del Departamento Ejecutivo, aun cuando admitió que el sistema democrático, en muchas naciones, Argentina incluida, está incumpliendo sus cometidos de mayor igualdad y bienestar para el conjunto de la sociedad. “La democracia no está dando los resultados esperados y, en ese marco, muchos ciudadanos se ven tentados por el mensaje de las derechas extremas”, acotó.
Democracia y desafíos locales
El intendente de la Esmeralda del Sur también advirtió sobre las problemáticas internas, como “el narcotráfico que amenaza la democracia cuando compra silencios, presiona funcionarios o infiltra la justicia. Cuando la economía popular y la vida social se rigen por la violencia y no por la ley, estamos ante un riesgo grave”.
“Cuando un barrio queda bajo el control de una banda, la violencia y la ilegalidad reemplazan al Estado. Cuando los jóvenes ven que la única salida es ser soldadito del narcotráfico, o cuando la organización criminal ofrece préstamos o trabajos que el Estado no da, se genera obediencia y sometimiento. Esto es disciplinamiento social, y erosiona las bases de la democracia desde la raíz”, enfatizó Chiarella.
“En Venado estamos fortaleciendo la prevención, la educación y la presencia del Estado en los barrios para que la violencia no se imponga sobre la ley. Eso es proteger la democracia día a día”, expresó: Y concluyó: “Se requieren coraje y decisión política, como los que tuvo Alfonsín en su tiempo para enfrentar estos desafíos. Hoy, uno de los mayores riesgos que sufre la democracia, es el destructivo avance narco, en toda su dimensión, y hay que ser conscientes de eso”.