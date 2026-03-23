Proponen crear en la ciudad de Santa Fe un "picódromo": qué es y dónde estaría ubicado
Se trata de un proyecto ordenanza que plantea que esta capital tenga un sector de uso para competencias deportivas de aceleración. ¿Sería viable pasar a una legalidad segura y controlada de las "picadas"?
Por una picada ilegal, la multa llega hasta los $13,6 millones. Crédito: Manuel Fabatía
Como es de público conocimiento, las "picadas" (carreras ilegales) en la vía pública han traído grandes tragedias en la ciudad capital. Ante esto, el Estado desde sus distintos estamentos ha endurecido los controles de tránsito y las sanciones dinerarias para quienes las realizan.
En rigor, una persona que es retenida en un control municipal por correr una "picada" en una avenida de la Santa Fe debería pagar una multa que va entre 2500 Unidades Fijas (UF), equivalentes a $4.252.500 de mínima, hasta friolera suma de 8000 UF ($13.608.000 de máxima) más la inhabilitación para conducir de entre uno y dos años.
Si bien esto desalienta las carreras ilegales sobre todo en las avenidas (como Alte. Brown, en la Costanera Oeste, como en la Av. Galicia; incluso en El Chaquito), siempre el riesgo de las "picadas" en la vía pública está, tanto de motos como de autos. Y si están, el riesgo sobre la vida de las personas también.
Un proyecto
Figura en el último Orden del Día -listado de expedientes fueron tratados y aprobados, y otros que aguardan tener el mismo destino- del Concejo de Santa Fe un proyecto de ordenanza que moviliza el debate público sobre las "picadas" en Santa Fe capital.
Y elípticamente dispara una pregunta, sin perjuicio de que en la vía pública deben rigurosamente sancionarse las "picadas", ¿qué pasaría si éstas se legalizaran en un lugar seguro, controlado y con toda la infraestructura adecuada, como ocurre en varias ciudades de la Argentina?
Es así que esta iniciativa legislativa plantea crear un picódromo. ¿Qué es? Justamente, una pista recta diseñada para carreras de aceleración ("picadas" o drag racing), las cuales garantizan seguridad y máxima tracción para motovehículos o autos.
Justamente, como se dijo lo que busca un picódromo es evitar picadas ilegales en la vía pública, ofreciendo la posibilidad de hacer carreras en un entorno controlado.
El "Picódromo Santa Fe" se crearía -debe aclararse, si este proyecto prosperara en el recinto- en el predio ubicado en la intersección de la Ruta Nacional Nº 11 y la Av. de Circunvalación Oeste, que venía siendo utilizado por el Automóvil Club Santa Fe.
Ese sector se establecería para "competencias automovilísticas de aceleración y eventos culturales de interés público", propone la iniciativa. Y la infraestructura del picódromo, que sería provista por el Ejecutivo capitalino, debería cumplir con todas las normas y/o estándares de seguridad para los participantes como para el público en general.
Así es un picódromo. En la localidad de Tandil existe uno desde 2024. Crédito: Archivo
Aquí se menciona que tendría como mínimo "una superficie de rodamiento asfaltada con las medidas reglamentarias para picadas legales, según estándares de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA); áreas de largada, pista, frenado y boxes delimitadas y señalizadas adecuadamente".
También, barreras de seguridad para la protección de competidores y espectadores; iluminación adecuada para la realización de eventos nocturnos; acceso a servicios de emergencia y seguridad vial; infraestructura y elementos para la prevención y/o combate de incendios.
El uso del picódromo se autorizaría para la realización de actividades tales como "competencias de aceleración bajo reglamentación específica; jornadas de concientización vial y cursos de manejo seguro; desfiles de carnaval, exhibiciones y ferias culturales; otros eventos de interés turístico y deportivo".
Órgano administrador
El proyecto plantea, a la par de la creación del picódromo sobre todos los requerimientos antes mencionados, la formalización del Órgano Administrador del Picódromo Santa Fe, como Ente Autárquico bajo la órbita del municipio, que sería "la autoridad de aplicación y coordinación" del lugar.
Este órgano autorizaría -o no- y coordinaría las actividades a desarrollarse en el picódromo, en función de lo cual deberá establecer -entre otras funciones- las competencias a realizarse y las categorías de las mismas, elaborando un respectivo calendario.
Asimismo dirigiría, supervisaría y mantendría actualizado el Registro de Corredores del Picódromo Santa Fe -que debería crearse obligatoriamente-, "estableciendo los requisitos y condiciones de admisibilidad tanto para los vehículos como para corredores, las reglas y categorías de cada una de las competencias", entre otras atribuciones.
Las "picadas" ilegales en Av. Galicia fueron noticia hace 4 meses. Crédito: Archivo
¿Cómo se financiaría este lugar? Con fondos municipales pero, particularmente, con "la recaudación que, por derechos de participación, de publicidad o sponsoreo perciba el Órgano Administrador; con aportes voluntarios y donaciones provenientes de empresas o particulares, y con fondos de convenios de colaboración público-privados".
Fundamentos
Los autores de esta iniciativa son los concejales Jorgelina Mudallel y Jorge Fernández (Bloque PJ), coautor. Sostienen en los fundamentos que en diversas ciudades del país se han implementado iniciativas similares, como en Tandil y San Salvador de Jujuy. (En Rosario, este tema también está en debate hace varios años.)
En dichas localidades, "la creación de picódromos ha permitido reducir la realización de picadas ilegales en la vía pública, brindando seguridad tanto a los participantes como a la comunidad en general", aseguran los legisladores locales.
El predio del Automóvil Club Santa Fe "cuenta con infraestructura preexistente, incluyendo tribunas y accesos, "lo que minimiza los costos de inversión para la adecuación del espacio", aducen luego.
La pavimentación de la pista de tierra existente "permitiría la utilización del espacio no sólo para la práctica segura de carreras de aceleración, sino también para eventos culturales como desfiles de carnaval, ferias y exhibiciones".
Finalmente, "el desarrollo de este espacio contribuirá a fortalecer la identidad deportiva y cultural de la ciudad, generando un atractivo turístico que beneficiaría la economía local", concluyen los legisladores locales.