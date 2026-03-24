El Gobierno difundió un video por el 24 de marzo y reabrió el debate sobre la memoria

El Gobierno nacional difundió este martes un video institucional en el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una fecha atravesada por la memoria colectiva y la reflexión histórica. La pieza, que se publicó a través del canal oficial de YouTube, había sido anticipada horas antes en redes sociales y llegó acompañada de un mensaje que marcó el eje conceptual elegido por la administración nacional.
El contenido planteó la necesidad de revisar el pasado reciente bajo la consigna de conocer “la historia completa”, en una formulación que generó repercusiones en distintos sectores políticos y sociales. El adelanto difundido incluyó fragmentos de testimonios que apuntaron en esa dirección y buscaron reforzar una mirada que cuestiona las narrativas instaladas en torno a la última dictadura militar.
Testimonios que buscaron instalar una mirada
Entre las voces que aparecieron en el video se encontró la de Miriam Fernández, quien recuperó su identidad luego de haber sido apropiada durante el terrorismo de Estado. En su intervención, planteó la importancia de revisar los relatos construidos a lo largo del tiempo y sostuvo que existen aspectos de la historia que no fueron visibilizados.
Desde esa experiencia personal, el mensaje propuso una mirada que atravesó distintas dimensiones del pasado reciente y que buscó poner en discusión las versiones predominantes. La inclusión de este tipo de testimonios formó parte de una estrategia discursiva orientada a ampliar el enfoque sobre los años más oscuros de la Argentina.
En ese mismo sentido, el adelanto incorporó el relato de un familiar del coronel Argentino del Valle Larrabure, quien fue secuestrado en la década del setenta. El testimonio recuperó ese episodio como parte de un contexto más amplio y planteó la necesidad de avanzar hacia una instancia de reconciliación nacional.
Un mensaje en una fecha de alta sensibilidad
La difusión del video se dio en una jornada particularmente significativa para la sociedad argentina. Cada 24 de marzo, miles de personas se movilizan en todo el país para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y reafirmar las consignas de memoria, verdad y justicia.
En ese contexto, el posicionamiento del Gobierno introdujo un elemento adicional en la discusión pública. La idea de revisar la historia desde una perspectiva más amplia convivió con críticas de organismos de derechos humanos, que advirtieron sobre posibles retrocesos en la construcción de memoria colectiva.
El lanzamiento del video se inscribió así en un escenario de alta sensibilidad, donde las interpretaciones sobre el pasado no solo remiten a hechos históricos, sino también a disputas actuales sobre el sentido de la memoria. Con esta intervención, el Gobierno buscó fijar su postura en una fecha cargada de simbolismo y reabrió un debate que atraviesa a la sociedad argentina desde hace décadas.