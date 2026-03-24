50 años del Golpe

Las huellas de la dictadura en Santa Fe, medio siglo después

La ciudad fue parte de un circuito clandestino de secuestros, torturas y desapariciones coordinado por el Ejército y las fuerzas de seguridad. Comisarías, dependencias militares y casas operativas funcionaron como engranajes de un sistema represivo que dejó cientos de víctimas. A medio siglo del golpe de 1976, los juicios, los espacios de memoria y la búsqueda de los nietos apropiados mantienen abierta la tarea de reconstruir lo ocurrido.