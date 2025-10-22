Día Nacional del Derecho a la Identidad

Carolina es Paula: la santafesina que recuperó su historia fomenta la búsqueda de quienes tengan dudas

A 27 años de su restitución, Carolina Guallane pudo transmitirle el valor de la identidad a su hijo. Fue el primer caso de bebés apropiados por la dictadura que encontró la verdad por iniciativa propia. La historia de su búsqueda y un presente lleno de amor. “Hay que vencer el miedo y buscar la verdad”, afirma.