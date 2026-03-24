La noche más larga: cómo fueron los primeros minutos de aquel 24 de marzo en Santa Fe
Las páginas de El Litoral siguieron de cerca los acontecimientos que se desarrollaban en Buenos Aires e impactaron en todo el país. La salida de Sylvestre Begnis y el recuerdo medio siglo después con imágenes de aquel miércoles fatídico.
Una de las imágenes que publicó El Litoral el miércoles 24 de marzo de 1976.
Este 24 de marzo se cumplen 50 años de la peor de las dictaduras que atravesó Argentina en el siglo XX. En 1976, la Junta Militar tomó el gobierno y depuso a María Estela Martínez de Perón. Todo sucedió de madrugada, y los argentinos se anoticiaron de lo ocurrido con el amanecer de aquel miércoles.
En Santa Fe, la provincia fue intervenida y se designó al coronel José María González. La crónica de El Litoral permite reconstruir cómo fueron aquellos primeros minutos, de lo que con los días se convertiría en la más oscura de las épocas en el país.
La tapa de El Litoral, correspondiente al 24 de marzo de 1976.
Cronología nocturna
El tema fue puesto en la tapa, dando cuenta de la importancia de los acontecimientos. Además de la cobertura nacional, donde se contó lo sucedido en Casa Rosada con la salida de “Isabelita”, el vespertino puso el foco en el gobierno provincial.
“Tras una noche donde los rumores rebasaban a los hechos, cuando los numerosos aprestos de las fuerzas de seguridad y militares indicaban sucesos inminentes, se llegó a las 3.22 cuando las radios pasaron a integrar la cadena nacional y la población pudo enterarse los hechos en el orden nacional, aún cuando la mayoría de los santafesinos estaban entregados al reposo”, describió El Litoral.
Y seguía: “Se dispuso el establecimiento de guardias especiales en edificios públicos, estaciones de radio y televisión, y comenzó el desplazamiento de jefes y oficiales superiores designados para cubrir distintos cargos en la administración pública provincial”.
El diario siguió de cerca los hechos.
“A las 3.50 el Cnel. González estableció contacto directo y personal con el ex gobernador, Dr. Carlos Sylvestre Begnis, quien se encontraba en su residencia de la calle Tucumán”, continuaba la crónica.
“En oportunidad el jefe militar comunicó que había recibido órdenes de la Junta de Comandantes Generales de asumir el gobierno de la provincia, como interventor militar, lo que se concretaría momentos más tarde”, sostuvo El Litoral hace 50 años.
La llegada a Casa Gris fue a las 4.25, según recuerda el minucioso artículo aquí citado. Acto seguido, el texto enumera las autoridades militares que llegaron junto al coronel González.
“Luego de una conversación formal, pero en términos cordiales, a las 5.35 el escribano de Gobierno Sr. Juan Horacio Jaime dio lectura al acta por la cual asumía la intervención militar a la provincia de Santa Fe el Cnel, González, quien de inmediato prestó juramento por Dios y los Santos Evangelios”, señaló el vespertino.
La camioneta militar apostada en el frente de la Casa de Gobierno.
Y agregó: “Y conforme con los ‘objetivos básicos y el estatuto para el proceso de reorganización nacional’ para cumplir y hacer cumplir las constituciones nacional y provincial”.
En el desarrollo del artículo se explicó que “de inmediato el Dr. Sylvestre Begnis pronunció unas pocas palabras, señalando que ‘como la mayoría de los argentinos, lamento que se haya llegado a una situación que justifica esta acción de las Fuerzas Armadas que espero que sea la última vez que ocurra’, para después desear éxito en sus tareas el interventor militar”.
Tras la alocución del hasta ese momento gobernador de Santa Fe, funcionarios, colaboradores y allegados coincidieron en un cerrado aplauso. “Mientras el Cnel. González abrazaba cordialmente al Dr. Sylvestre Begnis, a la par que lo invitaba a presenciar el juramento de los nuevos ministros”.
Los militares en lugares públicos, el miércoles 24 de marzo de 1976.
Legislatura cerrada y actividad administrativa suspendida
Dentro de la histórica edición de aquel 24 de marzo, el vespertino amplió lo informado en su portada. “La ciudad siguió con gran expectativa los sucesos”, fue el título para una segunda crónica que describió aquella mañana.
“Al comenzar el horario laboral, se conocía la noticia de que estaban suspendidas las actividades en la administración pública por disposición de la Junta Militar, por lo que pocos empleados, públicos que no se habían puesto de la novedad se dirigieron a sus ocupaciones”, describió el vespertino.
En la continuidad informativa se detalló: “En cambio, el personal que se desempeña en actividades comerciales, industriales y servicios públicos, se dirigió a sus lugares de trabajo en forma normal. Los ómnibus circularon como lo hacen habitualmente. El comercio abrió sus puertas a la hora que corresponde. La Industria trabajó normalmente”.
Esa “normalidad” no fue tal en materia política. La crónica se encargó de contar que quedaron suspendidas las actividades gremiales y se procedió a cerrar la Legislatura, dejando en ese histórico edificio una guardia de custodia.
“Sin estridencias ni hechos relevantes para la crónica, se produjo el cierre del Palacio Legislativo en nuestra ciudad. Exactamente a las 10 se hizo presente en el edificio de la plaza Pringles un oficial militar al mando de efectivos, quienes rápidamente desalojaron al personal y a los legisladores que se encontraban en la Casa de las Leyes”, contó El Litoral.
Municipalidad y UNL
En sendos artículos, también contenidos en la edición del 24 de marzo del 76, El Litoral detalló que “el Tte. Cnel, Arrieta a cargo de la Municipalidad local había procurado ubicar al ex Intendente Sr. Campagnolo u otros funcionarios de la comuna pero que hasta el momento eran aproximadamente las 11- nadie había comparecido”.
En simultáneo, se confirmó la designación del coronel Núñez como interventor en la Universidad Nacional del Litoral, designado directamente por la Junta Militar.