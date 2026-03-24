A 50 años del golpe

La noche más larga: cómo fueron los primeros minutos de aquel 24 de marzo en Santa Fe

Las páginas de El Litoral siguieron de cerca los acontecimientos que se desarrollaban en Buenos Aires e impactaron en todo el país. La salida de Sylvestre Begnis y el recuerdo medio siglo después con imágenes de aquel miércoles fatídico.