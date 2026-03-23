Fin de semana largo: Santa Fe mantiene movimiento turístico a pesar de las lluvias

La Oficina de Turismo de la Municipalidad de Santa Fe, ubicada en la Terminal de Ómnibus reportó un importante movimiento de visitantes durante el fin de semana largo, a pesar de las lluvias que afectaron la ciudad.
La ciudad recibió visitantes de diversas provincias que disfrutaron de museos, recorridos culturales y actividades recreativas, mostrando que el turismo local se mantiene activo incluso con condiciones climáticas adversas.
La Oficina de Turismo de la Municipalidad de Santa Fe, ubicada en la Terminal de Ómnibus reportó un importante movimiento de visitantes durante el fin de semana largo, a pesar de las lluvias que afectaron la ciudad.
Entre los turistas se registraron visitantes provenientes de Mendoza, San Juan, Buenos Aires, La Pampa y otras localidades de la provincia, lo que refleja el interés creciente por la ciudad como destino turístico.
Los turistas consultaron sobre las distintas propuestas culturales y recreativas que ofrece la ciudad. Desde la oficina destacaron: “Les mostramos la agenda, las opciones de las guías disponibles, los museos gratuitos, el shopping y todas las actividades que pueden realizar en la ciudad y sus alrededores, porque hay muchas cosas para hacer.”
Según la información brindada, algunos visitantes ya llegaron con reservas anticipadas, mientras que otros optaron por casas de famila. La diversidad de turistas fue amplia, desde adolescentes que visitan familiares hasta personas mayores recorriendo la ciudad.
El flujo de visitantes se registró tanto en transporte público como privado. Según detallaron, "recibiumos turistas que vinieron en auto y también en ómnibus, nos preguntan todo lo que tenemos acá en la ciudad”. La atención se mantiene diariamente de 8 a 20, asegurando que los turistas reciban información completa sobre la ciudad y sus alrededores.
Con la expectativa de un nuevo período turístico, desde la Oficina de Turismo anticipan que ya se preparan para Semana Santa. La experiencia del fin de semana largo permite planificar con mayor precisión la atención de visitantes y la difusión de actividades culturales y recreativas en toda la ciudad.