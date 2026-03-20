Turismo

La Ciudad de Buenos Aires despliega una gran agenda de actividades para el fin de semana largo

De cara al próximo fin de semana largo, la Ciudad de Buenos Aires prepara una agenda con actividades para toda la familia. Espacios culturales, ferias, espectáculos musicales y propuestas al aire libre formarán parte de una programación especialmente pensada para que vecinos y turistas disfruten de la Ciudad.