Rosario lanza un programa de apoyo deportivo para clubes barriales
La Municipalidad oficializó una cuota social que estará destinada a sostener el deporte en contextos vulnerables. Tendrán prioridad quienes ya participaban de la política nacional que dejó de aplicarse en 2024 con la llegada de Milei.
Tras el fin del programa «Hay Equipo», Rosario oficializó una cuota social para sostener el deporte en clubes.
La Municipalidad de Rosario oficializó días atrás en el Boletín Oficial la ordenanza Nº 10.883, que crea el programa “Cuota Social del Deporte” para niños, niñas y adolescentes. La iniciativa, votada a fin de 2025, establece un aporte mensual destinado a cubrir la cuota societaria en clubes de la ciudad para familias que acrediten vulnerabilidad social o económica.
Se da luego de la discontinuidad del programa nacional Hay Equipo, que durante 2023 y parte de 2024 permitió el acceso a actividades deportivas a chicos y chicas de entre 5 y 17 años cuyas familias percibían la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Tal como ocurre en varios ámbitos estatales, la llegada de la actual gestión nacional significó para muchos gobiernos provinciales y locales la tarea de sostener las redes que quitaron los dos primeros años de la presidencia de Javier Milei. Y no sólo en materia de obra pública como fue el reciente caso de la obra de remodelación del Monumento a la Bandera, sino también de las políticas de seguridad social y bienestar. Por ejemplo, las ligadas al deporte.
Tras el fin del programa «Hay Equipo», Rosario oficializó una cuota social para sostener el deporte en clubes.
En 2024 y como parte de los ajustes del gobierno libertario se descontinuó el programa Hay equipo, donde el Estado nacional cubría el valor de la cuota de chicos y chicas menores de edad vinculados con la AUH para que pudieran asistir a clubes de barrio y tener la posibilidad de hacer un deporte. La cuota promedio no superaba en ese momento los 4 mil pesos mensuales y aseguraba la continuidad de jóvenes haciendo un deporte dentro de un club. Sin embargo, la decisión fue que eso también iba “afuera” del pizarrón.
Días atrás, la Municipalidad de Rosario promulgó la ordenanza creada por el concejal Mariano Romero y aprobada en diciembre, que crea el programa “Cuota Social del Deporte” para niños, niñas y adolescentes y retoma la dinámica del Hay Equipo.
“Es un paso histórico porque es la primera vez que la Municipalidad de Rosario tiene un programa de este estilo destinado a garantizar la contención de miles de familias en la ciudad que producto de la crisis económica no pueden pagar la cuota de sus hijos”, dijo a este medio, Mariano Romero, creador de la normativa y agregó: “También es un alivio para los clubes que están subsistiendo con mucho esfuerzo a un contexto adverso, con una mirada social y solidaria admirable”.
Para el concejal, el programa municipal es un síntoma de la crisis que generó la retirada del Estado Nacional en los últimos 2 años. “A Milei no le interesa este rol social, por eso eliminó el «Hay Equipo» y muchos otros programas similares. Su modelo de club son las SAS. Ve a los clubes como un negocio y no como un espacio de desarrollo fundamental para las familias argentinas”, opinó el legislador.
Cómo funcionará la cuota social
La norma define que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, en coordinación con la Secretaría de Deporte y Turismo, que tendrán a su cargo la implementación, el control de los requisitos y la transferencia de los fondos.
Este programa está dirigido a chicos y chicas de entre 6 y 16 años y prevé un mecanismo en el que el municipio abona directamente a las instituciones deportivas el monto correspondiente a la cuota.
Para acceder, las familias deberán presentar el comprobante de pago y acreditar su situación socioeconómica en los plazos que determine la reglamentación. Una vez validadas esas condiciones, los clubes deberán contar con personería jurídica vigente y una cuenta bancaria a su nombre para recibir los fondos.
La creación de este esquema local se da luego de la discontinuidad del programa nacional Hay Equipo y la ordenanza municipal incorpora ese antecedente en su diseño. Durante el primer año de implementación se prevé una etapa piloto en la que tendrán prioridad de inscripción las personas y entidades que hayan sido beneficiarias del anterior programa, tanto a nivel individual como institucional.
En Rosario, donde hay más de 400 clubes, durante 2024 fueron 19 las instituciones que habían sido incorporadas a esa política. Entre otras, el Club Social y Deportivo Lux, Estrella Azul, Caranchos y María Elena. Todos clubes de barrio por fuera del centro.
“Para un club de barrio siempre ayuda y que se reactive esto creo que es beneficioso para el club y para los chicos y chicas que hacen deporte”, dice Franco Scala, autoridad de Social Lux y completa: “Creo que es una medida muy buena, que va a colaborar con la economía de los clubes, y que ojalá se pueda hacer para todos los clubes. Si bien nosotros somos beneficiarios, porque hemos tenido Hay Equipo, y a nosotros nos sirvió mucho, en un futuro ojalá que todos los clubes tengan esta posibilidad”.
Siempre según lo publicado por la Municipalidad de Rosario, el monto de la prestación será fijado de manera trimestral por el Departamento Ejecutivo municipal. La transferencia se realizará de forma mensual a las cuentas de las asociaciones deportivas, una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos.