Departamento Las Colonias

En Esperanza, el ECAM presentó su plan de trabajo 2026-2027

En un encuentro celebrado en la ciudad de Esperanza, el intendente de Santa Fe y presidente del Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM) encabezó la presentación de los ejes que regirán la agenda regional para los próximos dos años. Gestión de residuos, seguridad, conectividad y empleo son las prioridades del programa consensuado por los 28 municipios y comunas.