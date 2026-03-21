En Esperanza, el ECAM presentó su plan de trabajo 2026-2027

El intendente de Santa Fe y presidente del Consejo de Gobierno del Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM), Juan Pablo Poletti, encabezó este jueves en la ciudad de Esperanza la presentación del Plan de Trabajo 2026-2027.
En un encuentro celebrado en la ciudad de Esperanza, el intendente de Santa Fe y presidente del Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM) encabezó la presentación de los ejes que regirán la agenda regional para los próximos dos años. Gestión de residuos, seguridad, conectividad y empleo son las prioridades del programa consensuado por los 28 municipios y comunas.
El intendente de Santa Fe y presidente del Consejo de Gobierno del Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM), Juan Pablo Poletti, encabezó este jueves en la ciudad de Esperanza la presentación del Plan de Trabajo 2026-2027.
Durante la actividad, que contó con la participación de la secretaria ejecutiva del Ente, Florencia Pinatti, y el intendente local, Rodrigo Müller, se trazaron los lineamientos estratégicos destinados a fortalecer la articulación territorial y la generación de políticas públicas con mirada regional.
Entre los temas más importantes también se repasaron las oportunidades que representa la realización de los Juegos Suramericanos 2026 para el área metropolitana; el rol estratégico de los Planes de Ordenamiento Territorial para orientar el crecimiento urbano y fortalecer la planificación metropolitana; y la propuesta para la realización del Foro de Concejales 2026.
Al finalizar el encuentro, el intendente Juan Pablo Poletti destacó la importancia de este espacio de diálogo: “Sin lugar a dudas que el área metropolitana a nivel mundial se desarrolla porque los problemas son cada vez más comunes y las localidades están cada vez más cerca; y si no tenemos políticas comunes o cómo solucionamos la problemática común de la gente, es ahí donde se dificulta”.
En ese sentido, Poletti remarcó la dinámica de trabajo del Ente.
“Es una mesa que no tiene egoísmo, que no tiene problema en contar cuál es mi problemática y cómo me ayuda el que tal vez ya tuvo ese problema y lo solucionó. Los problemas son los cotidianos: la basura, la conectividad, la seguridad y el microtráfico. No escondemos los problemas y estamos convencidos que se soluciona en equipo, porque las problemáticas son muy comunes y estamos muy cerca”.
Por su parte, el intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, celebró que estos encuentros roten por las distintas localidades.
“Fue un encuentro muy fructífero. Estamos muy contentos de que esta segunda reunión del Consejo -la primera fuera de la ciudad de Santa Fe- se haya realizado en Esperanza. Se debatieron temas importantes con más de 20 intendentes y presidentes comunales; nos gusta atender a los que integramos una gran región porque tenemos muchos problemas comunes para tratar de resolver”.
La secretaria ejecutiva del ECAM, Florencia Pinatti, brindó detalles sobre la metodología que seguirá el organismo.
“Queremos salir del diagnóstico y empezar a poder resolver problemas que son comunes. Trazamos ejes que son la gestión del residuo, el empleo, la producción y la conectividad. Nos vamos a volver a encontrar en dos meses y mensualmente vamos a organizar reuniones de trabajo con cada área pequeña para poder avanzar”.
Pinatti subrayó además la importancia de la asociación de los distintos niveles del Estado para llevar a cabo políticas públicas.
“Todos los servidores públicos estamos para resolver los problemas de la gente, que son de distinta índole, y si nos asociamos y estamos en conjunto es más fácil para nosotros y para la gente también”.
El programa presentado establece una hoja de ruta alineada con las 51 intervenciones del Compromiso Metropolitano Santa Fe 2040, estructurada en los siguientes ejes estratégicos.
Desarrollo Productivo y Empleo: Fortalecimiento del entramado industrial, promoción de la diversificación económica y apoyo al comercio local y de cercanía. Se impulsarán emprendimientos de triple impacto, economía circular y el turismo metropolitano.
Conectividad y Movilidad Sostenible: Mejora de la conectividad física y funcional mediante un sistema de transporte público integrado, la priorización de obras viales interjurisdiccionales y el fomento de la movilidad activa.
Gestión Ambiental (GIRSU): Avance hacia un sistema integral y sostenible de residuos sólidos urbanos a escala regional, con énfasis en la separación en origen y el trabajo articulado con cooperativas y empresas recicladoras.
Ejes Transversales y Cooperación: Implementación del Presupuesto Participativo Metropolitano, el Foro de Concejales 2026, gestión del riesgo ante el cambio climático y encuentros de “buenas prácticas” para compartir experiencias exitosas entre municipios.
El Área Metropolitana Santa Fe se caracteriza por la expansión urbana, la consolidación de nuevas centralidades, la creciente demanda de coordinación en servicios públicos e infraestructura y la necesidad de planificación integrada frente a riesgos climáticos y desigualdades territoriales.
El ECAM está integrado por 28 municipios y comunas, conformando una estructura diversa y representativa del territorio metropolitano: Santa Fe de la Vera Cruz, Santo Tomé, San José del Rincón, Esperanza, Recreo, Laguna Paiva, Monte Vera, Arroyo Aguiar, San Carlos Norte, Arroyo Leyes, Cabal, Campo Andino, Candioti, Emilia, Llambi Campbell, Nelson, Sauce Viejo, San Agustín, Franck, Cayastacito, Santa Rosa de Calchines, Empalme San Carlos, Colonia San José, San Jerónimo Norte, Pujato Norte, Matilde, Helvecia y Cayastá.
En esta ocasión participaron, además de Poletti y Müller, los intendente de Recreo, Omar Colombo; de Monte Vera, Luis “Beto” Pallero; de Sauce Viejo, Mario Papaleo, y de Laguna Paiva, Elvio Cotterli; y los presidente comunales y funcionarios de las comunas de Santa Rosa de Calchines, Carlos Yossen; de San Carlos Norte, Nazarena Pascheta; de San Agustín, Cristian Osta; de Franck, Damián Franzen; de Empalme San Carlos, Hugo Heinzen; de Campo Andino, Néstor Moser; la tesorera de la comuna de Pujato Norte; Sonia Ottonelli; el tesorero de Llambi Campbell; y Cristian Colombara, como representante de Colonia San José, Lisandro Sobrano; y Daniel Aquino de la Secretaría de Vinculación Territorial del Ministerio de Gobierno de la provincia.