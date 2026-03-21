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Referéndum en Italia: qué se pretende modificar y qué pasa si no se envió el voto

El gobierno de Giorgia Meloni apunta a reformar estructuras del poder judicial y dar más poder al Ejecutivo. La situación de los ciudadanos italianos en Argentina.

Sobre para el voto por correo en el referéndum de Nordio de 2026 para los italianos en el extranjero. Crédito: Guia da ItáliaSobre para el voto por correo en el referéndum de Nordio de 2026 para los italianos en el extranjero. Crédito: Guia da Itália
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El referéndum que se celebra en Italia este próximo domingo 22 y lunes 23 de marzo de 2026 es de carácter constitucional y busca validar una reforma estructural profunda del sistema judicial, impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, quien también pretende afianzar su gobierno.

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Este último concepto se ancla en la cercanía de las elecciones presidenciales italianas que, a más tardar si no hay anticipadas, serán en diciembre de 2027.

Boletas y sobres para votar en el Referéndum en Italia. Foto: Gentileza Andres D´Elia/ClarínBoletas y sobres para votar en el Referéndum en Italia. Foto: Gentileza Andres D´Elia/Clarín

Respecto al referéndum de las próximas horas, a diferencia de otros, es confirmatorio, basado en el artículo 138 de la Constitución, lo que significa que no requiere un mínimo de participación para ser válido. Ganará la opción que reciba más votos, independientemente de cuánta gente asista a las urnas.

Qué se pretende modificar

Actualmente, en Italia, los jueces y los fiscales pertenecen a la misma categoría profesional y pueden alternar funciones a lo largo de su vida laboral.

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La reforma establece una división tajante. Una vez que un abogado entra a la magistratura como juez o como fiscal, no podrá cambiar de rol. El objetivo declarado es garantizar una mayor imparcialidad del juez frente a la acusación.

Como consecuencia de la separación de carreras, el actual Consejo Superior de la Magistratura (CSM), que es el órgano de gobierno de los jueces, se dividiría en dos: un consejo específico para los jueces y un consejo específico para los fiscales. Ambos seguirían siendo presididos formalmente por el Presidente de la República, pero funcionarían de manera independiente.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Italian Prime Minister Giorgia Meloni looks on as she waits for the arrival of President of Cyprus Nikos Christodoulides, at Chigi Palace, in Rome, Italy, February 26, 2026. REUTERS/Remo Casilli/File PhotoGiorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia. Crédito: REUTERS/Remo Casilli

Además, la reforma propone crear un nuevo tribunal externo, la Alta Corte, que se encargaría exclusivamente de los procesos disciplinarios contra los magistrados. De momento, el propio CSM se encarga de sancionar a sus miembros. Con la reforma, esta facultad pasaría a este nuevo órgano, cuya composición incluiría a miembros no solo elegidos por magistrados, sino también nombrados por el Parlamento y el Presidente.

Qué pasa si soy ciudadano italiano y no envié mi voto

Se habla ya en pasado debido a que el límite para enviar el voto vía correo era el jueves a las 16 horas. En el caso de la provincia de Santa Fe, desde el Consulado General en Rosario.

En Italia, votar es un deber cívico, pero no es obligatorio bajo pena de multa o sanción legal, como sí ocurre en Argentina. No se figura en ninguna "lista de infractores".

El no votar tampoco hace que se pierda la ciudadanía, no impide renovar el pasaporte ni afecta los trámites en el Consulado.

De manera puramente estadística, en la ficha del Anagrafe degli Italiani All'Estero quedará registrado que la persona no participó en este proceso electoral.

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