Ciudadanía italiana: expectativa por un fallo constitucional sobre la ley
El diputado italiano Fabio Porta explicó a El Litoral que el pronunciamiento favorecerá la vía de los planteos judiciales, pero también dará sustento político a la posibilidad de derogar el régimen. Por otra parte, llamó a votar “No” en la consulta convocada para el 22 y el 23 de marzo.
"Confío en que con una sentencia de la Corte Constitucional tendremos argumentos para volver atrás en la gran equivocación que fue esta ley".
El diputado italiano Fabio Porta (Partido Democrático) representa en el parlamento de su país a los italianos de América del Sur. Visitó la provincia de Santa Fe en el marco de iniciativas de colaboración, pero también para militar por el “No” en el referéndum convocado por la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni. Y también se refirió a la controvertida situación de la ciudadanía.
La reforma judicial impulsada por el Ejecutivo de Meloni plantea, entre otras cuestiones, una delimitación más tajante entre las carreras de jueces y fiscales, modificando la estructura actual y estableciendo caminos profesionales separados.
También, entre otras modificaciones, propone que el Parlamento cobre mayor peso en la designación de los integrantes de los órganos de gobierno de la judicatura, lo que supondría una merma en la influencia de las principales corrientes ideológicas que históricamente han dominado estos procesos.
Pero Porta cuestionó, fundamentalmente, la manera inconsulta y autoritaria en que se llevó adelante este proceso, razón por la cual fuerzas e instituciones que se oponen reclaman judicialmente una postergación de la consulta, para dar más tiempo al debate.
Cooperación
El legislador estuvo en Rosario para participar de la firma del Memorando de Entendimiento para la Cooperación Tecnológica e Industrial, en el marco del proyecto “Innovación Humanística Italia – Argentina”, en el sindicato Luz y Fuerza.
El acto reunió a representantes del mundo del trabajo, del ámbito académico y del sector productivo de Italia y Argentina, en una iniciativa que busca fortalecer la articulación internacional, promover el desarrollo tecnológico con enfoque humanista y generar nuevas oportunidades de cooperación industrial.
De todos modos, el legislador es un visitante regular. Según explica a El Litoral, esto es así en atención a que “soy representante del Parlamento de la Comunidad Italiana en América del Sur. Y, junto a Buenos Aires y San Pablo (Brasil), Rosario, Santa Fe y en general la provincia, es donde hay mayor concentración de italianos en el continente”.
Agenda conflictiva
En ese plan, donde tiene como referentes de su partido a dirigentes como Salvador Finocchiaro en Rosario y Laura Spina en Santa Fe, se entrevistó con el cónsul Marco Bocchi “que está desarrollando un importante trabajo, reorganizando el Consulado. Entonces, la visita es una manera de mantener esta relación con una comunidad muy activa.
- Esto además con proyectos muy concretos.
- Sí. Siempre aprovechando el vínculo estrecho entre Italia y Argentina, y con los descendientes de italianos, que tienen tanto orgullo y también mucha determinación para llevar adelante cualquier tipo de intercambio. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con la Universidad de Messina en Italia y la Universidad de Rosario.
Yo como diputado apoyo y ofrezco todo el soporte institucional para que este tipo de proyectos, por eso estoy acá en estos días.
- Usted mencionaba recién el Consultado y el vínculo con los descendientes italianos. Y naturalmente, la cuestión que ocupa un lugar central en la agenda es la situación de los argentinos descendientes de italianos que han visto bloqueada la posibilidad de acceder a la ciudadanía luego del endurecimiento de los requisitos.
- Sí, esto es el tema principal en todas las reuniones, desde marzo del año pasado. Estamos cerca de de conmemorar un año de este desastre. Porque el llamado decreto Tajani representa una ruptura histórica de un vínculo, que no es solamente de comunidad por la continuidad de la ciudadanía.
Es más de una relación de hermandad, algo que no se entiende del punto de vista político, histórico, social, diplomático. Y que me parece una estrategia absurda para un país como Italia que, por lo contrario, debería estrechar más la relación con su propia comunidad del extranjero, porque estamos pasando por una recesión demográfica violenta.
- Se imaginará que desde Argentina se sigue con mucha atención las noticias sobre este tema. ¿Qué perspectivas hay en este momento?
- La próxima semana estamos esperando con mucha confianza un pronunciamiento de la Corte Constitucional italiana sobre la constitucionalidad de esta ley de ciudadanía. Parece que el 11 de marzo la Corte Constitucional se pronunciará y tengo mucha confianza en ese fallo.
Yo llevé adelante una batalla durísima en el Parlamento contra esa ley de Meloni y Tajani, y confío en que con una sentencia de la Corte Constitucional tendremos argumentos, indicaciones, motivaciones para volver atrás en la gran equivocación que fue esa ley.
- Es decir, el fallo de la Corte por un lado abriría la puerta a que los perjudicados acudan a la Justicia con buenas posibilidades y, por el otro, daría sustento a la vía política para dejar sin efecto la ley…
- Sí. Nosotros creemos que ahí aplica la cuestión de la retroactividad y también la discriminación para italianos nacidos en Italia y en el exterior, entre italianos que tienen las dos ciudadanías y otros que solamente pueden tener una. Son cosas que no pueden permanecer sin una exigencia constitucional de modificación.
Eso es lo que nosotros vamos a pedir y vamos trabajar en ese sentido. Y, en última instancia, si es necesario para ello, tener en cuenta que el próximo años tenemos elecciones y la posibilidad de cambiar este gobierno que tiene esta actitud totalmente xenófoba e intolerante con relación a todo tipo de inmigración. Y lo mismo pasa con la comunidad italiana que vive fuera.
- Por lo demás, unos días después, el 22 y el 23 de marzo, se va a llevar a cabo un referéndum sobre la reforma del sistema judicial en Italia.
- Si, justamente, yo viene por 10 días a la Argentina, a Rosario, Buenos Aires, Mendoza y La Plata, con la intención de sensibilizar a la comunidad italiana para que voten “No”, en las cédulas que van a llegar en los próximos días a sus casas.
Porque, como pasó con la ciudadanía, es otra ley importante impulsada por el gobierno sin ninguna participación de la oposición, en forma de una imposición absolutamente antidemocrática. Es una tentativa de controlar la magistratura, el sistema judicial, por parte del actual Ejecutivo.
- El rechazo que usted milita supone oponerse a la reforma como tal, por un lado, y por el otro, a la forma de conducirse el gobierno…
- Sí, sí, claro. En un tema como la Justicia que, en vísperas de la decisión de la Corte Constitucional, también representa un acto de confianza en un sistema que está bajo ataque del gobierno.