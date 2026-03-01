Referéndum sobre la reforma judicial

Ciudadanía italiana: expectativa por un fallo constitucional sobre la ley

El diputado italiano Fabio Porta explicó a El Litoral que el pronunciamiento favorecerá la vía de los planteos judiciales, pero también dará sustento político a la posibilidad de derogar el régimen. Por otra parte, llamó a votar “No” en la consulta convocada para el 22 y el 23 de marzo.