#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Educación

Nuevo convenio educativo amplía oportunidades de formación en San Jerónimo Norte

El municipio de San Jerónimo Norte firmó un convenio con el Centro de Capacitación Laboral N.º 74 de Esperanza que permitirá acceder a formación con certificación oficial, ampliando oportunidades educativas y laborales para la comunidad.

El aval del INET garantiza estándares de calidad en la formación, alineados con las demandas actuales del mercado de trabajo.El aval del INET garantiza estándares de calidad en la formación, alineados con las demandas actuales del mercado de trabajo.
Seguinos en
Por: 

En una jornada clave para el desarrollo educativo y laboral de la localidad, el municipio de San Jerónimo Norte concretó la firma de un convenio de extensión áulica con el Centro de Capacitación Laboral N.º 74 de Esperanza, institución dependiente del Ministerio de Educación.

El acuerdo representa un paso significativo en la generación de nuevas oportunidades para los vecinos, ya que permitirá que quienes participen de las propuestas formativas accedan a títulos oficiales con validez provincial y nacional, avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Mirá tambiénEn busca del tesoro perdido: cómo era el “mini” jardín de Versalles que tuvo Santa Fe en el siglo pasado

De la firma participaron la intendenta Paola Devesa Ronchino, la directora del Centro de Capacitación Laboral, María Alejandra Villa, junto al coordinador de la Oficina de Empleo y la coordinadora de Educación, en un acto que reflejó el trabajo articulado entre distintas áreas y niveles del Estado.

Formación con certificación oficial

Uno de los aspectos más relevantes del convenio es la posibilidad de acceder a certificaciones reconocidas oficialmente. Esto no solo mejora las oportunidades de inserción laboral, sino que también fortalece el perfil profesional de quienes participen en las capacitaciones.

Mirá tambiénReferéndum en Italia: qué se pretende modificar y qué pasa si no se envió el voto

El aval del INET garantiza estándares de calidad en la formación, alineados con las demandas actuales del mercado de trabajo.

Trabajo conjunto para el desarrollo local

El acuerdo refuerza el vínculo entre el Ministerio de Educación y el gobierno local, consolidando una estrategia de desarrollo basada en la educación y la capacitación laboral.

El aval del INET garantiza estándares de calidad en la formación, alineados con las demandas actuales del mercado de trabajo.El aval del INET garantiza estándares de calidad en la formación, alineados con las demandas actuales del mercado de trabajo.

Desde el municipio destacaron que este tipo de iniciativas permiten acercar herramientas concretas a la comunidad, promoviendo la inclusión y el crecimiento económico a través del conocimiento.

Según adelantaron las autoridades, en las próximas semanas se darán a conocer los cursos y propuestas formativas que estarán disponibles para los vecinos de San Jerónimo Norte.

El aval del INET garantiza estándares de calidad en la formación, alineados con las demandas actuales del mercado de trabajo.El aval del INET garantiza estándares de calidad en la formación, alineados con las demandas actuales del mercado de trabajo.

Estas capacitaciones estarán orientadas a brindar herramientas prácticas y актуалizadas, respondiendo a las necesidades del ámbito laboral y productivo de la región.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Las Colonias
Educación
Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro