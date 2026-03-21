Nuevo convenio educativo amplía oportunidades de formación en San Jerónimo Norte
El municipio de San Jerónimo Norte firmó un convenio con el Centro de Capacitación Laboral N.º 74 de Esperanza que permitirá acceder a formación con certificación oficial, ampliando oportunidades educativas y laborales para la comunidad.
El aval del INET garantiza estándares de calidad en la formación, alineados con las demandas actuales del mercado de trabajo.
En una jornada clave para el desarrollo educativo y laboral de la localidad, el municipio de San Jerónimo Norte concretó la firma de un convenio de extensión áulica con el Centro de Capacitación Laboral N.º 74 de Esperanza, institución dependiente del Ministerio de Educación.
El acuerdo representa un paso significativo en la generación de nuevas oportunidades para los vecinos, ya que permitirá que quienes participen de las propuestas formativas accedan a títulos oficiales con validez provincial y nacional, avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
De la firma participaron la intendenta Paola Devesa Ronchino, la directora del Centro de Capacitación Laboral, María Alejandra Villa, junto al coordinador de la Oficina de Empleo y la coordinadora de Educación, en un acto que reflejó el trabajo articulado entre distintas áreas y niveles del Estado.
Formación con certificación oficial
Uno de los aspectos más relevantes del convenio es la posibilidad de acceder a certificaciones reconocidas oficialmente. Esto no solo mejora las oportunidades de inserción laboral, sino que también fortalece el perfil profesional de quienes participen en las capacitaciones.