"A modo de prueba": instalaron un radar de velocidad frente al Parque Federal

La Municipalidad de Santa Fe instaló otro radar de velocidad en un sector clave de la capital provincial. En realidad, la ubicación de este segundo aparato está contemplada en una acción del gobierno local en conjunto con la UTN.
De la mano con el dispositivo que se ubicó en calle Iturraspe al 3.400, el municipio colocó un aparato sobre Pedro Víttori casi Quintana. 500 metros antes existe hace años una cámara en el semáforo de Pedro Zenteno.
La Municipalidad de Santa Fe instaló otro radar de velocidad en un sector clave de la capital provincial. En realidad, la ubicación de este segundo aparato está contemplada en una acción del gobierno local en conjunto con la UTN.
Cabe recordar que, tal como anticipó El Litoral, el municipio colocó un dispositivo en calle Iturraspe al 3.400 (casi San Lorenzo) a modo de evaluación de un sector considerado peligroso, a raíz de siniestros viales registrados en los últimos tiempos.
Así las cosas, este segundo radar (que tampoco emite multas) fue instalado en calle Pedro Víttori al 4.800, casi con el cruce con Quintana. Por lo que pudo saber este medio, la máxima en ese lugar sería de 40 km/h.
En esa esquina existe un reductor de velocidad, popularmente conocido como lomo de burro. Además, 500 metros hacia el sur, existe hace tiempo una cámara que capta vehículos que no respetan el semáforo rojo.
Esta calle, continuidad de Rivadavia, se convirtió con los años en una alternativa rápida para quienes buscan obviar la densidad vehicular de la Av. Aristóbulo del Valle al tiempo de ser una de las puertas de entrada al gran Parque Federal.
Son unos dos kilómetros, entre Bv Gálvez y Salvador del Carril, cuyo trayecto es sólo con sentido sur-norte y contiene tres semáforos y dos reductores de velocidad.
Al respecto, fuentes municipales dijeron a este medio que este dispositivo “está en la misma situación que el de (calle) Iturraspe. No está funcionando. Está en etapa de evaluación junto a la UTN, por lo tanto no se solicitó autorización al INTI”.
Y aclararon que estas pruebas están enmarcadas en “el convenio de fotomultas (que) prevé la rotación de equipos y es lo que se está haciendo tanto con este de Vittori como el de Iturraspe. Pero ninguno de los dos están activos para fotomultas, ni autorizados por el INTI”.
Sobre la rotación de equipos, las mismas fuentes oficiosas señalaron que los aparatos "estaban en desuso en otros sectores de la ciudad".
En diálogo con CyD Litoral, desde la vecinal Pro Adelanto Barranquitas expresaron su desconcierto al notar la instalación de este dispositivo. Puntualmente, Alfredo Pennisi (presidente de la citada institución) manifestó que su pedido apuntaba a la prevención.
“Nosotros desde la institución queríamos que se coloque un reductor de velocidad o semáforo”, sostuvo el vecino.
En ese sentido, insistió en que los vecinos habían solicitado previamente estudios técnicos que justificaran la intervención: “pedíamos un estudio previo de factibilidad técnico y económico, pero nos encontramos con esta situación”.
Además, remarcó que existen antecedentes en la zona donde sí se aplicaron medidas efectivas: “Cuando los niños vienen a la plaza o al jardín Santa María Goretti utilizan esa vía porque están los reductores de velocidad y de esa manera evitamos accidentes”, dijo Pennisi.