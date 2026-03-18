Ciudad de Santa Fe

Vecinos pedían un reductor de velocidad en Pro Adelanto Barranquitas y les instalaron un radar

La colocación de un nuevo dispositivo de control, en Iturraspe al 3400, generó malestar en el barrio y reavivó los reclamos por soluciones viales. Desde la vecinal advirtien que la medida no responde a las necesidades planteadas.