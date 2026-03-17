Santa Fe lanzó un programa integral de seguridad vial para proteger a los motociclistas
Con eje en la prevención y la educación, el programa articula a la Provincia y la Municipalidad para intervenir en los barrios más críticos y reducir la siniestralidad que afecta principalmente a quienes circulan en motovehículos.
El lanzamiento contó con la presencia del intendente Juan Pablo Poletti y el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres.
Este martes comenzó el Programa de Intervención Barrial de Seguridad Vial, una iniciativa de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), acompañada por la Municipalidad, que contempla capacitaciones teóricas, clínicas de conducción segura y operativos de control en las zonas con mayores índices de siniestralidad.
La primera jornada se desarrolló en el auditorio del nuevo Hospital Iturraspe, un espacio elegido estratégicamente por su cercanía con la feria —donde la moto es el principal medio de transporte de los trabajadores— y por tratarse de un centro de salud que recibe diariamente víctimas de accidentes viales.
El lanzamiento contó con la presencia del intendente Juan Pablo Poletti y el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres. Además, participaron el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi; y el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, que colaboran activamente con las herramientas para el desarrollo de este programa de educación vial.
“Estamos todos convencidos de esta preocupación: sabemos que hay más motos y eso puede derivar en más accidentes. Queremos que circulen más motos, pero con menos siniestros; y que, si ocurre un accidente, no sea grave gracias al uso del casco”, expresó el intendente Juan Pablo Poletti durante la presentación.
La seguridad de los motociclistas es una prioridad en la agenda pública santafesina.
El mandatario local destacó el trabajo diario que realiza la Municipalidad a través de las áreas de control y tránsito para ordenar la circulación y prevenir accidentes: “A partir de los controles, las charlas y las capacitaciones, hemos demostrado una disminución en la cantidad de ingresos por traumatismos graves en la terapia del Hospital Cullen. El compromiso es manejar mejor y, para eso, estos talleres incluyen una instancia práctica de frenado y seguridad”.
Asimismo, recordó otras iniciativas municipales en la misma línea de concientización: “Mantenemos el esquema de ‘vale por un casco’ o ‘vale por un espejo’ para condonar multas. El objetivo no es penalizar por penalizar: vamos a hacer controles para enseñar a usar los elementos de seguridad. La clave es concientizar para proteger”.
El secretario de la APSV, Carlos Torres, señaló: “Es una preocupación que compartimos con la Municipalidad, el Senado y el Concejo. Sabemos que las motos representan una gran oportunidad para muchas personas, pero también que la mayor siniestralidad y la mayor cantidad de fallecidos en siniestros viales corresponde a motociclistas jóvenes, de entre 20 y 35 años”.
En esa línea, remarcó que la iniciativa no tiene un enfoque punitivo: “No es una estrategia sancionatoria, sino todo lo contrario: queremos cuidar a los motociclistas que usan la moto todos los días para ir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela. Por eso este programa incluye capacitaciones y clínicas para enseñar a conducir de forma segura”.
“Estamos concentrando los esfuerzos en las grandes ciudades, donde se registra la mayor siniestralidad. El trabajo conjunto permite obtener resultados más rápidos y efectivos”, agregó.
Una respuesta a la siniestralidad
La seguridad de los motociclistas es una prioridad en la agenda pública santafesina. Según datos del Observatorio Vial de la APSV, aunque en 2024 se registró una disminución del 29,6% en la cantidad de fallecidos respecto del año anterior, los motociclistas siguen representando el 41% de las víctimas fatales.
El objetivo del programa es reducir la cantidad y gravedad de los siniestros mediante la formación y la concientización, promoviendo una circulación más segura y fortaleciendo el bienestar de la comunidad.
El programa no solo apuesta a la educación, sino que también se complementa con el refuerzo de operativos de control en toda la ciudad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito como herramienta clave de prevención.
Formación teórica y práctica
El programa tiene una duración de seis meses y se desarrolla con encuentros mensuales en distintos puntos del cuadrante noroeste de la ciudad, zona identificada con la mayor tasa de accidentes. La propuesta se estructura en dos ejes principales:
Charlas de formación: dictadas por instructores de la APSV, enfocadas en técnicas de manejo responsable, respeto por las normas y mantenimiento del vehículo.
Clínicas de conducción segura: jornadas prácticas en las que se trabajan técnicas de frenado —clave para reducir la siniestralidad hasta en un 30%—, postura de manejo, gestión de la mirada y conducción defensiva.
Como incentivo a la responsabilidad ciudadana, al cierre de cada actividad se realiza el canje de cascos viejos o deteriorados por cascos nuevos y homologados para los participantes.
El programa no solo apuesta a la educación, sino que también se complementa con el refuerzo de operativos de control en toda la ciudad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito como herramienta clave de prevención.