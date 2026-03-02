Informe revela un incremento del 23% de accidentes en la Ruta Nacional 33

La ONG Construir Hacer difundió un nuevo informe estadístico sobre la siniestralidad vial en la Ruta Nacional 33, con datos relevados desde 2020 hasta 2025 en el tramo comprendido entre Pérez (Santa Fe) y General Villegas (Buenos Aires), que representa aproximadamente el 45% de este corredor estratégico.
El trabajo, basado en relevamiento, mapeo y análisis estadístico de los hechos ocurridos durante el período anual 2025 y su comparación con los años anteriores, arroja cifras que vuelven a encender las alarmas en la región.
Más víctimas fatales
Durante 2025 se registraron 115 siniestros viales, lo que representa un incremento del 23% respecto a 2024, cuando se habían contabilizado 90 hechos.
En cuanto a víctimas fatales, el informe señala que en 2025 hubo 13 fallecidos, frente a los 10 del año anterior, marcando un aumento del 20%. También creció la cantidad de vehículos involucrados: 170 en 2025 contra 137 en 2024, lo que implica una suba cercana al 20%.
El único indicador que mostró una disminución fue el de personas lesionadas: en 2025 se contabilizaron 48 heridos, frente a los 58 registrados en 2024.
Un problema estructural
El análisis incluye además variables como días y horarios de mayor incidencia, sentidos de circulación, puntos geográficos críticos y tramos específicos de la traza asfáltica donde se repiten los hechos.
El reclamo de mejoras en la traza es permanente. Si bien se hicieron algunos trabajos sigue presentando falencias importantes.
Desde 2020 hasta 2025, el acumulado arroja 617 siniestros viales, 78 víctimas fatales, 354 personas lesionadas y 951 vehículos involucrados.
Para la organización, estas cifras “hablan claramente de la situación compleja de la Ruta Nacional 33” y ponen en evidencia la falta o insuficiencia de respuestas estructurales por parte de los distintos gobiernos nacionales en las últimas décadas.
Infraestructura y factores humanos
El informe remarca que el estado de la calzada es un factor determinante. Se mencionan pozos profundos, deformaciones, banquinas descalzadas, escasa señalización en puntos estratégicos, falta de iluminación en cruces con rutas provinciales y nacionales, y deficiente mantenimiento de la vegetación lateral.
A esto se suman factores humanos como el exceso de velocidad, el uso del celular al conducir, el consumo de alcohol o sustancias y las distracciones al volante, además de las condiciones climáticas adversas que, en determinados momentos, agravan el riesgo.
En ese marco, también se cita un relevamiento de la Federación del Personal de Vialidad Nacional que advierte que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular a malo, principalmente por falta de mantenimiento y paralización de obras.
Reclamo por inversión y autopista
Desde Construir Hacer vuelven a plantear el interrogante sobre el destino de los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles establecido por la Ley Nacional 23.966, que representa el 16% de cada ticket y que, según sostienen, debería destinarse a infraestructura vial.
El informe concluye con un llamado a sostener el reclamo por obras estructurales, entre ellas la autopista Rosario–Rufino, considerada clave para mejorar la seguridad y la logística productiva en el centro del país.
Mientras tanto, advierten que la preocupación es generalizada y que, detrás de cada estadística, hay historias de vida atravesadas por consecuencias muchas veces irreparables.