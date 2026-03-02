Operativo Verano: Santa Fe controló 178 mil vehículos en rutas y accesos para prevenir siniestros

El Gobierno de Santa Fe ejecutó entre el 22 de diciembre de 2025 y el 1 de marzo de 2026 el Operativo Verano, un dispositivo integral de fiscalización en rutas, autopistas y accesos para prevenir siniestros viales en la época de mayor circulación.
Entre el 22 de diciembre y el 1 de marzo, la Provincia desplegó el Operativo Verano en rutas y accesos: controló 178.000 vehículos en más de 20 puestos y realizó 156.392 tests de alcoholemia.
El esquema incluyó más de 20 puestos de control en corredores estratégicos, con controles vehiculares y test de alcoholemia. En total se fiscalizaron 178.000 vehículos, con el objetivo de reducir conductas de riesgo y reforzar la prevención.
El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, sostuvo que se buscó “estar presentes en cada viaje” de las familias. Remarcó que el control de documentación, alcoholemia, velocidad y dispositivos de seguridad es una herramienta para formar conductores responsables.
Durante el Operativo Verano se realizaron 156.392 tests de alcoholemia. Los controles arrojaron 1.289 resultados positivos, de los cuales 675 fueron sancionables por superar los límites fijados por la normativa vigente.
Según el relevamiento de la Guardia Provincial de Seguridad Vial, las alcoholemias sancionables correspondieron a 507 conductores de automóviles particulares, 87 motociclistas y 82 conductores profesionales.
La Provincia subrayó que estos operativos forman parte de una política sostenida para desalentar una de las conductas con mayor incidencia en la siniestralidad y reforzar el mensaje preventivo en plena temporada.
En el mismo período se labraron 28.506 actas por infracciones. La falta más frecuente fue circular sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO), con 11.988 actas registradas en los controles.
También se contabilizaron 1.662 actas por no utilizar cinturón de seguridad y 1.636 por circular sin el comprobante de seguro obligatorio, dentro de las irregularidades más repetidas.
Torres destacó el trabajo del personal de la Guardia Provincial de Seguridad Vial y afirmó que la presencia sostenida, durante las 24 horas y bajo distintas condiciones climáticas, cumple un rol disuasivo clave para prevenir riesgos y proteger vidas.