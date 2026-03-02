Seguridad vial

Operativo Verano: Santa Fe controló 178 mil vehículos en rutas y accesos para prevenir siniestros

Entre el 22 de diciembre y el 1 de marzo, la Provincia desplegó el Operativo Verano en rutas y accesos: controló 178.000 vehículos en más de 20 puestos y realizó 156.392 tests de alcoholemia.