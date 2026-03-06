La AUH en el centro

Capital Humano pone en debate la asistencia estatal: "los planes sociales no existen"

La ministra Pettovello publicó un video defendiendo el reordenamiento de los programas. Negó que haya más beneficiarios y recortes en los programas, a la vez que puso a la Asignación Universal por Hijo como caso testigo de la administración libertaria.