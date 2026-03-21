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Qué hacer en Rosario en Semana Santa: actividades, eventos y lugares imperdibles

En la Secretaría de Turismo de Santa Fe se presentó la oferta de la ciudad, que incluye paseos familiares, experiencias culturales, gastronomía y recorridos al aire libre para el fin de semana largo.

Escapadas y paseos durante el fin de semana largo. Crédito: Fernando Nicola.Escapadas y paseos durante el fin de semana largo. Crédito: Fernando Nicola.
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Rosario presentó oficialmente en la sede de la Secretaría de Turismo de la Provincia su propuesta turística para el fin de semana largo de Semana Santa. La ciudad se consolida como una opción cercana, accesible y con múltiples planes para disfrutar, combinando naturaleza, cultura, gastronomía y actividades para toda la familia.

Bajo el concepto “Rosario, un destino con aura”, la ciudad invita a vivir una experiencia única durante Semana Santa. Alejandra Mattheus, secretaría de Deportes y Turismo de Rosario destacó que se ha armado “una agenda muy amplia, muy plural, muy diversa para el disfrute con una amplia oferta tanto cultural, deportiva, recreativa”.

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Entre las propuestas se incluyen la Fiesta Nacional del Helado en el Parque Nacional a la Bandera, eventos deportivos, circuitos culturales y actividades tanto públicas como privadas para todos los visitantes.

Opciones para toda la familia

Rosario cuenta con espacios pensados especialmente para las infancias, como la Granja de la Infancia, el Jardín de los Niños, la Isla de los Inventos, el Acuario del Río Paraná —único acuario de río de Sudamérica— y el Museo del Deporte Santafesino, un museo interactivo con circuito Messi.

El acuario del río Paraná en Santa Fe alberga una variedad de especies migratorias que son características de este sistema fluvial, como el dorado, el surubí, la boga, el sábalo, entre otras. Foto: Gentileza Acuario del Río ParanáActividades educativas e interactivas para toda la familia en el acuario.

La agenda incluye circuitos guiados a pie, en monopatín o en el bus turístico, muestras inmersivas, mercados culturales, tecnotecas, espectáculos infantiles y la calle recreativa de los domingos, con calles cerradas para vehículos para favorecer actividades al aire libre. “Son 35 km de costanera para disfrutar durante todos los días, con un clima ideal en Semana Santa”, sostuvo la secretaria.

Y agregó que “siempre hay algo distinto para hacer” .“La idea es robustecer cada vez más la agenda tanto cultural, deportiva como turística y que haya ofertas para todos los gustos, pero también para todos los bolsillos”, señaló Mattheus.

Apoyo provincial y conectividad

Por su parte, Marcela Aeberhard, secretaria de Turismo de Santa Fe, remarcó el trabajo conjunto con la provincia: “Además de que se apoya en materia de seguridad, se ha anunciado que Santa Fe va a terminar la emblemática obra del Monumento a la Bandera. Es un orgullo que el gobernador haya tomado la decisión de finalizarla porque nos merecemos el monumento más lindo de la Argentina”.

Funcionarias presentan la oferta turística de Rosario.Funcionarias presentan la oferta turística de Rosario.

Además, Aeberhard resaltó la inversión en infraestructura y conectividad: “La provincia ha logrado renovar el Aeropuerto Internacional de Fisherton. El ENAPRO -Ente Administrador del Puerto Rosario- tiene una obra que va a permitir cruceros fluviales y paseos. Este trabajo mancomunado permite proyectar a Rosario a nivel nacional y ver los impactos económicos de cada fin de semana largo”.

Experiencias para todos los gustos

La provincia también ofrece propuestas gastronómicas, culturales y religiosas en distintos corredores turísticos, como la Ruta 11, Ruta 1, Moisés Ville, Humberto Primo y el oeste provincial.

Con hotelería variada, más de 1.700 establecimientos gastronómicos, espacios al aire libre y actividades pensadas para todas las edades, Rosario y Santa Fe se consolidan como una alternativa ideal para disfrutar de Semana Santa, combinando cultura, naturaleza y diversión en un mismo destino.

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